АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЫ С ЮБИЛЕЕМ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ

Сухум. 4 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб направил поздравительный адрес коллективу Республиканского унитарного предприятия «Комплекс Новоафонской пещеры» им. Г. Ш. Смыр по случаю 45-летия со дня открытия комплекса для посещений.

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Дорогие друзья! Новоафонская пещера – чудесный дар природы, на которые так щедра Абхазия. Она вправе соперничать с самыми именитыми подземельями планеты.

Ровно 45 лет назад по уникальному тоннелю протяженностью 1,3 км единственный в СССР легкий метрополитен доставил первые группы туристов в залы пещеры, открыв для них подземные красоты.

Новоафонский комплекс, без преувеличения, является одной из подлинных жемчужин мирового исторического и культурного наследия.

Особую признательность выражаю ветеранам коллектива пещеры, которые на протяжении долгих лет принимали гостей Абхазии, рассказывая им об уникальных характеристиках и особенностях пещеры Нового Афона. Эти традиции сохраняют сегодняшние сотрудники коллектива.

Дорогие друзья! Примите поздравления и наилучшие пожелания!

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НОВОАФОНСКАЯ ПЕЩЕРА

«Бездонная Яма» — так абхазы с давних времён именовали очень глубокую пещеру в междуречье Псырцхы и Мсры на абсолютной высоте 220 метров, в которую не сумел спуститься ни один смельчак. Хотя проникнуть туда охотников находилось немало — ведь там, в подземелье, по преданиям и слухам, были спрятаны сокровища. Но горные духи препятствовали проникновению в Анакопийскую пропасть, с которой начиналась пещера. В недрах Иверской горы таится немало чудес, и лишь некоторые из них созданы руками человека. Новоафонская пещера не является самой длинной или большой в Абхазии, но её посещение оставляет незабываемое впечатление у туристов и спелеологов.

Иверская гора возвышается вблизи города Новый Афон, в древности называвшегося Анакопией и являвшегося столицей Абхазского царства. Высота горы невелика – 344 м. На самой вершине сохранились руины древней Анакопийской крепости, а на склоне — вход в Новоафонскую карстовую пещеру, упоминаемую в исторических хрониках как Анакопийская пропасть.

Карстовые пещеры представляют собой подземные полости, образовавшиеся в результате естественного выщелачивания растворимых горных пород. Размеры их могут быть скромными или гигантскими, а внутри встречаются озёра, реки, водопады, сталактиты и сталагмиты и ещё немало интересного и удивительного.

Провал на склоне Иверской горы всегда интересовал местное население, но смельчаков для его обследования не находилось. Провал представляет собой гигантский колодец с отвесными стенами. Стоя на краю, увидеть дно пропасти невозможно. Впервые проникнуть в тайну Анакопийской пропасти отважился школьник Гиви Смыр. Юноше из Нового Афона на тот момент исполнилось всего 16 лет. С помощью простой верёвки он первым совершил попытку достигнуть дна «Бездонной ямы», как её назвали местные жители. Разумеется, ступить на дно ему не удалось, но рассказов Гиви об увиденном оказалось достаточно, чтобы следующая попытка спуститься в пещеру была предпринята группой профессиональных спелеологов в 1961 г. Так была открыта гигантская пещера, известная сегодня всему миру под именем «Новоафонская».

Сначала спелеологам для того, чтобы попасть под землю приходилось пользоваться местным каскадом обрывающихся отвесно карстовых колодцев. Каждый из них простирается на десятки метров вниз. Сегодня всё иначе — специально для посещения Новоафонской пещеры в 1975 г. был прорыт подземный тоннель и создан благоустроенный искусственный вход.

Туристический маршрут к пещере берёт своё начало в современном здании с красиво оформленным вестибюлем. Здесь можно полюбоваться на красивые разноцветные витражи, мозаичные панно, чеканку, а ещё купить на память сувениры. Далее гости проходят на станцию, больше всего похожую на привычный перрон метро. Для её оформления использовался мрамор и гранит, а стены украшены красочными художественными панно. Уникальный метрополитен имеет протяжённость 1,3 км и три станции: начальную — «Входные ворота», конечную — «Зал Апсны», и промежуточную — «Зал Анакопия». Посетители садятся на начальной станции и следуют до промежуточной станции «Зал Анакопия». Далее экскурсия следует по пешеходному маршруту до зала Апсны, где садится на поезд и возвращается в административное здание. Вся прогулка вместе с дорогой занимает около 1,5 часа.

Электропоезд, курсирующий по этому маршруту, был спроектирован и изготовлен специально для этого проектным институтом «Гипроуглемаш». В 1975 г. уникальный состав доставили из депо Рижского вагоностроительного завода, а в 2014 г. заменили на более современную модернизированную модель, также изготовленную по спецзаказу в Риге.

Огромное внутреннее пространство Новоафонской пещеры представляет собой сложную сеть залов, галерей, переходов, озёр. Туристам предлагается осмотр 6 пещер из 9, наиболее интересных и благоустроенных, общим объёмом около 1,5 млн м3. Сквозь них проложена пешеходная дорожка длиной 1,4 км с мостиками и обзорными площадками, по которым экскурсанты могут передвигаться без риска, наслаждаясь красотами в лучах искусственной подсветки. Ещё три большие пещеры (залы «Спелеологов», «им. Гиви Смыр» и «Геликтовый грот») закрыты, в них работают учёные-спелеологи, а также организуются эксклюзивные экскурсии.

Путешественники, желающие осмотреть Новоафонскую пещеру, следуют по маршруту в такой последовательности:

Зал «Анакопия»

Не очень длинный зал (всего 150 м), но чрезвычайно широкий (около 3 км), имеет высоту около 20-30 м. Именно в него ведёт спуск из «Бездонной ямы». Когда пещеру открывали учёные, спелеологам пришлось совершить спуск третьей категории сложности на глубину 139 м. Потолок этого зала интересен своими овальными образованиями, получившими название «органных труб». Встречаются они и далее по маршруту. Толщина породы сверху в этом месте достигает 200 м.

Зал «Махаджиров»

Своё имя этот самый большой зал получил в честь народности абхазов-махаджиров (в переводе с арабского — «переселенцы»), и посвящён памяти тех людей, что насильственно переселялись в Турцию и другие государства на Ближнем Востоке. В длину эта пещера достигает 260 м, а высоту — до 50 м, а по ширине — до 75 м. Учёные установили, что рост этой полости продолжается и в наши дни, так как вода продолжает поступать внутрь и вымывать горные породы.

Зал «Нартаа»

Словом «нарты» в эпосе многих народов Кавказа принято именовать воинов-богатырей, с которыми связано множество сказаний и легенд. В память о них выбрано название для пещеры, в образованиях которой можно при желании найти силуэты и профили древних воинов. Зал Нартаа в длину имеет 95 м, в ширину — до 35 м, а в высоту — до 25 м.

Зал «Аюхаа»

Узкий и низкий зал тянется под наклоном. Перепад высот между начальной и конечной точкой этого коридора достигает 10 м. Потолок над головой имеет дугообразную форму, подобно куполу. Когда-то по Аюхаа пролегало русло подземной реки, а сегодня это самое сухое место в Новоафонской пещере.

Зал «Апхиарца»

Словом «апхьярца» в Абхазии называют древний народный двухструнный музыкальный инструмент. Как упоминается в летописях, воины в походы брали с собой не только оружие, но и музыкальные инструменты, например, апхьярца. Происходившие обвалы уничтожили многие из натёчно-капельных образований, некогда украшавших этот зал, имеющий высоту до 15 м. Но и сегодня экскурсанты могут полюбоваться полупрозрачными сталагмитами янтарного оттенка. Удивительно, но плоский пол и дугообразный потолок превратили подземную пещеру в идеальный концертный зал. Долгое время в «Апхиарца» выступала Государственная капелла Абхазии и другие вокально-инструментальные коллективы.

Зал «Апсны»

В переводе с абхазского «Апсны» — «Страна души», так сами жители называют Абхазию. Зал высотой до 30 м и длиной 85 м впечатляет богатейшей коллекцией натёчных образований: застывших водопадов, колонн, куполов и т.д. Кажется, словно зал украшен произведениями искусства, созданными гениальным скульптором. Дно пещеры покрывают небольшие озерца прозрачной воды — «гуры». Их берега окружены каймой из кальцита. Здесь же находится настоящее сокровище — россыпи оолита, представляющего собой пещерный жемчуг. Но в отличие от тех драгоценностей, что образуются в раковинах морских моллюсков, эти созданы обкаткой водой капель кальцита на протяжении десятков лет. По составу оба вида жемчужин очень близки друг другу, так как состоят преимущественно из углекислого кальция, но имеют разную структуру.

В Новоафонской пещере есть ещё три зала, в которые обычный туристический маршрут не пролегает, но и здесь есть настоящие чудеса:

Зал «Спелеологов»

В него можно попасть по поднимающемуся вверх коридору из зала «Аюхаа». Размер его — 85 x 40 м, а в высоту — 97 м. Из всех пещер эта — самая высокая. Дно её буквально усыпано гигантскими каменными глыбами. С дугообразного потолка свисает кальцитовый «ковёр», некогда (до обвалов) соединявшийся с натёками на полу. Такая форма потолка создаёт необыкновенный акустический эффект. Голоса буквально запутываются в лабиринте выступов и звучат поистине сказочно. Посещение зала «Спелеологов», переоборудованного в концертный зал, входит в состав эксклюзивного экскурсионного маршрута.

Зал «Гиви Смыр»

Представляет собой ответвление от зала Спелеологов, расположенное выше всех остальных частей Новоафонской пещеры. Его потолок украшен гигантским скоплением сталактитов. Дно же представляет собой русло протекавшей здесь некогда реки, усеянное кальцитом. Кое-где возвышаются сталагмиты.

Геликтитовый грот

На 20-25 м выше зала «Апсны» находится очень красивый зал, где спрятано уникальное собрание гелектитов. До сих пор науке точно неизвестно, как они образовались. От обычных сталактитов они отличаются необыкновенной формой, то закручивающейся спиралью, то сплетающейся с соседними образованиями. Посетителям сюда хода нет, так как здесь работают учёные.

https://trave-l.ru/novoafonskaja-peschera/