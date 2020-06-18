БЕСЛАН ЭШБА ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ СУХУМА С ДНЕМ ГОРОДА

Сухум. 4 июля 2020. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба обратился к гражданам в связи с Днем города:

Дорогие жители столицы!

С 2016 года в первую субботу июля отмечается День столицы нашей страны - города Сухум, которому более 2500 лет. В этом году праздник выпал на 4 июля.

От лица работников столичной Администрации, от себя лично, поздравляю всех жителей нашего города с этим знаменательным днём, желаю мира, добра и крепкого здоровья, а нашей любимой столице процветания!

С сожалением должен сообщить, что празднования по случаю Дня города, Администрацией перенесены на более поздний срок, так как угроза новой коронавирусной пандемии все ещё остаётся.