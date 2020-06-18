БЕСЛАН ЭШБА ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ СУХУМА С ДНЕМ ГОРОДА
Сухум. 4 июля 2020. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба обратился к гражданам в связи с Днем города:
Дорогие жители столицы!
С 2016 года в первую субботу июля отмечается День столицы нашей страны - города Сухум, которому более 2500 лет. В этом году праздник выпал на 4 июля.
От лица работников столичной Администрации, от себя лично, поздравляю всех жителей нашего города с этим знаменательным днём, желаю мира, добра и крепкого здоровья, а нашей любимой столице процветания!
С сожалением должен сообщить, что празднования по случаю Дня города, Администрацией перенесены на более поздний срок, так как угроза новой коронавирусной пандемии все ещё остаётся.
Сегодня нашими первоочередными задачами являются своевременная выплата заработных плат, выполнение всех социальных обязательств и коммунальных услуг, которые не без сложностей удаётся выполнять в установленные сроки.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех сухумчан, которые в условиях установленных руководством страны ограничений, проявили высокую социальную ответственность и дисциплину, помогали тем, кто оказался в сложной ситуации, оказывая гуманитарную помощь. Нам и сегодня необходимо быть бдительными, следить за состоянием собственного здоровья и не подвергать риску окружающих.
Дорогие друзья!
Сегодня, мы гордимся историей нашего Сухума и главной ценностью - сухумчанами. Уверен, что мы этим будем гордиться и в будущем.
Наша команда всегда будет стремиться делать все возможное, чтобы город Сухум становился красивее и уютнее и был комфортным для жителей и гостей столицы.
Убеждён, что с каждым новым днем города мы будем встречать праздник с новыми успехами и достижениями!
Беслан Эшба, глава Администрации г. Сухум.
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