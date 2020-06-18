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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ РУКОВОДСТВО И ЛИЧНЫЙ СОСТАВ МЧС С 14-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СПАСАТЕЛЬНОГО ВЕДОМСТВА

Новости Суббота, 04 июля 2020 17:15
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ РУКОВОДСТВО И ЛИЧНЫЙ СОСТАВ МЧС С 14-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СПАСАТЕЛЬНОГО ВЕДОМСТВА

Сухум. 4 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил руководство и личный состав МЧС с 14-летием со дня образования спасательного ведомства.

«Сотрудники МЧС первыми приходят на помощь в критических ситуациях, борются за жизни людей, оказавшихся в беде, противостоят стихийным бедствиям и их последствиям. За добросовестное и эффективное выполнение профессионального долга МЧС заслужило высокое уважение.

Глубоко убежден, что личный состав министерства и в дальнейшем будет динамично развиваться, внедрять современную технику, улучшать систему предотвращения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Со своей стороны могу заверить, что руководство страны будет прилагать все усилия для оказания необходимой поддержки», - отмечается в поздравлении.

Президент пожелал личному составу МЧС крепкого здоровья, благополучия и успехов в нелегкой службе.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 04 июля 2020 17:19

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