АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ РУКОВОДСТВО И ЛИЧНЫЙ СОСТАВ МЧС С 14-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СПАСАТЕЛЬНОГО ВЕДОМСТВА

«Сотрудники МЧС первыми приходят на помощь в критических ситуациях, борются за жизни людей, оказавшихся в беде, противостоят стихийным бедствиям и их последствиям. За добросовестное и эффективное выполнение профессионального долга МЧС заслужило высокое уважение.

Глубоко убежден, что личный состав министерства и в дальнейшем будет динамично развиваться, внедрять современную технику, улучшать систему предотвращения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Со своей стороны могу заверить, что руководство страны будет прилагать все усилия для оказания необходимой поддержки», - отмечается в поздравлении.

Президент пожелал личному составу МЧС крепкого здоровья, благополучия и успехов в нелегкой службе.