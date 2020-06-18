7 ИЮЛЯ ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ГОРОЖАН «ҲАРА ҲАҚАЛАҚЬ» РАССКАЖЕТ О СВОИХ ПЛАНАХ

«Ҳара ҳақалақь» – это группа архитекторов, дизайнеров, художников, инженеров, урбанистов и журналистов, которые неравнодушны к судьбе Сухума и хотят использовать свои знания на его благо.

Сухум. 6 июля 2020. Абхазия-Информ . 7 июля во вторник в 19:00 у кафе «Брехаловка» состоится пресс-конференция инициативной группы горожан «Ҳара ҳақалақь» («Наш город»).

Группа объединилась год назад, когда жители и администрация города общими усилиями остановили сооружение незаконной конструкции на Брехаловке. Будущим участникам группы «Ҳара ҳақалақь» благодаря огромной поддержке общественности и журналистов удалось убедить столичную администрацию и инициаторов стройки, что это было ошибочное решение.

После этой важной общей победы группа решила объединиться и вместе работать над поиском решений по улучшению городской среды.

План действий:

точечные предложения, как быстро и недорого улучшить городское пространство; рекомендации по разработке комплексных и долгосрочных мер:

общий дизайн-код фасадов, рекламные решения, современные интеграции в историческую среду, навигации, малые архитектурные формы, дизайн павильонов и остановок, и другое;

продвижение безопасной и доступной среды;

разработка предложений по реновации инженерной инфраструктуры;

рекомендации по новому подходу к озеленению.

Участники «Ҳара ҳақалақь» будут способствовать сохранению и восстановлению памятников культуры, а также традиции меценатства и спонсорства реставрации исторических зданий.

Группа будет препятствовать возникновению объектов, нарушающих облик города.

«Ҳара ҳақалақь» – не политическое движение, и у участников этой группы нет политических амбиций. Всю работу группа делает бескорыстно и без какой-либо финансовой поддержки. Свои предложения участники группы формулируют по собственной инициативе: если какое-то из них будет одобрено администрацией города и ее жителями, специалисты «Ҳара ҳақалақь» будут готовы осуществить профессиональный надзор за его реализацией.

Участники группы: Мадина Чкотуа, Дана Куджба, Наала Мирзоян, Мадина Бигуаа, Екатерина Еник, Наста Агрба, Инна Барчан, Кама Кация, Элеонора Гилоян, Астамур Маан, Бислан Багателия, Розита Герман, Георгий Агрба.