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Абхазия Информ

7 ИЮЛЯ ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ГОРОЖАН «ҲАРА ҲАҚАЛАҚЬ» РАССКАЖЕТ О СВОИХ ПЛАНАХ

Новости Понедельник, 06 июля 2020 11:53
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7 ИЮЛЯ ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ГОРОЖАН «ҲАРА ҲАҚАЛАҚЬ» РАССКАЖЕТ О СВОИХ ПЛАНАХ

Сухум. 6 июля 2020. Абхазия-Информ. 7 июля во вторник в 19:00 у кафе «Брехаловка» состоится пресс-конференция инициативной группы горожан «Ҳара ҳақалақь» («Наш город»).

«Ҳара ҳақалақь» – это группа архитекторов, дизайнеров, художников, инженеров, урбанистов и журналистов, которые неравнодушны к судьбе Сухума и хотят использовать свои знания на его благо.

Группа объединилась год назад, когда жители и администрация города общими усилиями остановили сооружение незаконной конструкции на Брехаловке. Будущим участникам группы «Ҳара ҳақалақь» благодаря огромной поддержке общественности и журналистов удалось убедить столичную администрацию и инициаторов стройки, что это было ошибочное решение.

После этой важной общей победы группа решила объединиться и вместе работать над поиском решений по улучшению городской среды.

План действий:

  • точечные предложения, как быстро и недорого улучшить городское пространство; рекомендации по разработке комплексных и долгосрочных мер:
  • общий дизайн-код фасадов, рекламные решения, современные интеграции в историческую среду, навигации, малые архитектурные формы, дизайн павильонов и остановок, и другое;
  • продвижение безопасной и доступной среды;
  • разработка предложений по реновации инженерной инфраструктуры;
  • рекомендации по новому подходу к озеленению.

Участники «Ҳара ҳақалақь» будут способствовать сохранению и восстановлению памятников культуры, а также традиции меценатства и спонсорства реставрации исторических зданий.

Группа будет препятствовать возникновению объектов, нарушающих облик города.

«Ҳара ҳақалақь» – не политическое движение, и у участников этой группы нет политических амбиций. Всю работу группа делает бескорыстно и без какой-либо финансовой поддержки. Свои предложения участники группы формулируют по собственной инициативе: если какое-то из них будет одобрено администрацией города и ее жителями, специалисты «Ҳара ҳақалақь» будут готовы осуществить профессиональный надзор за его реализацией.

Участники группы: Мадина Чкотуа, Дана Куджба, Наала Мирзоян, Мадина Бигуаа, Екатерина Еник, Наста Агрба, Инна Барчан, Кама Кация, Элеонора Гилоян, Астамур Маан, Бислан Багателия, Розита Герман, Георгий Агрба.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 06 июля 2020 12:12

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