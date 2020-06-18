НЕСМОТРЯ НА ОТСУТСТВИЕ ТУРИСТОВ КОМПЛЕКС НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЫ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ В НАДЛЕЖАЩЕМ СОСТОЯНИИ
Сухум. 6 июля 2020. Абхазия-Информ. 4 июля исполнилось 45 лет со дня официального открытия для посетителей комплекса Новоафонской пещеры.
Администрация комплекса «Новоафонская пещера» надеется, что в ближайшей перспективе откроется российско-абхазская граница и уникальный природный памятник вновь будет открыт для посещения туристов. Об этом «Абхазия-Информ» сказал генеральный директор объекта Мирон Чалмаз.
Новоафонская пещера, как один из наиболее посещаемых комплексов Абхазии, приносящий ощутимый доход в бюджет, несет из-за пандемии коронавируса значительные финансовые потери.
Несмотря на отсутствие туристов, объект поддерживается в надлежащем состоянии.
«Конечно, у нас сейчас незавидная судьба, как и у всех туристических объектов. Туристов нет, нет и денег. Большая часть коллектива находится в вынужденном неоплачиваемом отпуске. Пещерного комплекса – безопасность посетителей, часть наших сотрудников ежедневно приходит на работу. Они стараются поддерживать в должной форме всю инфраструктуру комплекса. Это и проветривание тоннеля, и надлежащее содержание электропоезда внутри пещеры и другие работы», - сказал Мирон Чалмаз.
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О НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЕ
Одно из удивительнейших чудес, на которые так щедра природа Абхазии, известная сегодня во всем мире Новоафонская пещера.
Миллионы лет скрывала она свои тайны в недрах Иверской горы и была открыта совсем недавно, всего полвека назад – в 1961 году. А в 1975 году по искусственному туннелю, проведенному к пещере, прошел первый поезд «пещерного метро» с туристами.
Новоафонская пещера – колоссальная карстовая полость, по своим размерам соперничает с самыми именитыми подземельями мира, в том числе с такими гигантами, как Шкоцианская пещера в Югославии и Карлсбадская в США.
На многие сотни метров протянулись огромные залы и вьющиеся причудливыми меандрами галереи. Даже самая смелая фантазия не может подсказать воображению, какие тайны скрывают недра Иверской горы, какие чудеса ожидают вас под землей! Вас поразит необыкновенный пещерный ландшафт: от дикого хаоса сумрачных нижних залов до сверкающих белизной великолепных сталактитовых дворцов. Вы увидите загадочные зеленые глаза «живых» пещерных озер, будете очарованы неповторимой гармонией звуков в «музыкальных» гротах и бесконечной красотой и разнообразием уникальных кристаллических образований.
История открытия
Издавна внимание местных жителей привлекал большой провал на склоне Иверской горы. Огромный колодец, отвесные стены которого терялись во мраке, получил название Бездонной ямы. Долго не находилось смельчаков, кто рискнул бы спуститься в ее черную пасть. Первую попытку предпринял житель Нового Афона Гиви Смыр.
Но добраться до дна без специального снаряжения было невозможно. В 1961 году, преодолев все препятствия таинственного провала, на дно вместе с Гиви Смыр спустились спелеологи. Темнота, поглотившая свет фонарей, говорила о грандиозных, еще не невиданных под землей объемах. Так была раскрыта тайна Бездонной ямы и открыто под землей настоящее чудо — Новоафонская пещера.
Годы напряженного труда понадобились для того, чтобы на Черноморском побережье появилась еще одна достопримечательность. Ее создали природа и люди.
Если раньше спелеологи спускались под землю по каскадам отвесных карстовых колодцев глубиной в десятки метров, протискивались в узкие щели, проползали по тесным лазам, то теперь путешествие в подземный мир для вас начинается с вестибюля светлого административного здания, которое стоит у подножия Иверской горы. Это новый искусственный вход в пещеру.
Вестибюль украшен мозаичным панно, цветными витражами, чеканкой. Здесь можно купить различные сувениры.
Отсюда туристы выходят на станцию, напоминающую стацию метро. Она богато отделана гранитом и мрамором, на стенах висят цветные панно на сказочные сюжеты. Это своеобразные ворота в поземное царство, с которого и начинается путешествие в подземный мир.
Уникальный электропоезд «Турист»
Уникальный электропоезд «Турист» не имеет аналогов. Он был спроектирован в Государственном проектном институте «Гипроуглемаш» угольной промышленности СССР и изготовлен на Рижском вагоностроительном заводе. Новоафонский легкий метрополитен стал первым и пока единственным легким метрополитеном в СССР и в Абхазии. Он состоит из 3 станций, и длина его составляет 1,3 км.
Новый поезд Новоафонской пещеры создан совсем недавно, в 2014 году Рижским вагоностроительным заводом. Он полностью соответствует современным нормам безопасности и эргономики. Из-за своих нестандартных размеров (узкая колея железнодорожного пути + низкие своды пещерного тоннеля) поезд создан в единственном экземпляре и по-своему уникален
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
- Входное отверстие естественного колодца в пещеру находится на высоте 220 метров над уровнем моря.
- Самая нижняя точка в пещере – зеркало озер – находится на высоте 36 метров над уровнем моря, толщина сводов достигает 200 м.
- В залах пещеры сооружена пешеходная дорожка длиной 1,4 километра с обзорными площадками и устроено художественное освещение. Все залы озвучены.
- В пещере насчитываются сотни тысяч кристаллических образований более ста различных видов, и они имеют самые разнообразные формы и расцветку.
- Самый большой зал пещеры – зал «Махаджиров». Его длина -260 метров. Высота – до 50 метров. Ширина – до 75 метров.
- Самый высокий зал пещеры – зал «Спелеологов». Его высота – до 97 метров.
- Самые красивые залы пещеры – «Спелеологов», «Апсны» и «Геликтитовый грот».
- Новоафонская пещера является уникальным туристским комплексом.
- Объем благоустроенной части пещеры – более 1,5 миллионов кубических метров.
- Температура воздуха в пещере 14 С, температура воды – 10-11 С, относительная влажность воздуха – около 100 %.
- Создателям пещерного комплекса в 1977 году была присуждена Государственная премия в области науки и техники.
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