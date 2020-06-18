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Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ДВА ЧЕЛОВЕКА НАХОДЯТСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ В ГУДАУТСКОМ ГОСПИТАЛЕ

Новости Понедельник, 06 июля 2020 16:45
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Сухум. 6 июля. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 20 человек. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвердился, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса в понедельник 6 июля.

Сегодня вечером из Гудаутской ЦРБ будет выписан ещё один пациент - абхазский курсант.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Два человека находятся на стационарном лечении в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.

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