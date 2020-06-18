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Абхазия Информ

В СУХУМСКОМ СУДЕ ПОД НАЧАЛОСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛУШАНИЕ ПО ФАКТУ СМЕРТИ АРЕСТОВАННОГО АНЗОРА ТАРБА

Новости Вторник, 07 июля 2020 12:01
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В СУХУМСКОМ СУДЕ ПОД НАЧАЛОСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛУШАНИЕ ПО ФАКТУ СМЕРТИ АРЕСТОВАННОГО АНЗОРА ТАРБА

Сухум. 7 июля 2020. Абхазия-Информ. 6 июля в Сухумском городском суде под председательством судьи Инара Кварчия, в закрытом судебном заседании началось предварительное слушание в отношении должностных лиц МВД РА Адгура Аутлева, Виталия Кулова, Бадри Джикирба и Аслана Чедия по уголовному делу, возбужденному по факту смерти арестованного Анзора Тарба. Тарба умер в результате телесных повреждений, нанесенных ему 10 июля 2019 года в здании МВД РА.

Как сообщается на сайте суда г. Сухум, предварительным следствием бывшему начальнику Уголовного розыска МВД Бадри Джикирба и его заместителю Аслану Чедия предъявлено обвинение по частям 1 и 3 статьи 295 УК РА («Халатность»).

По версии предварительного следствия, Бадри Джикирба и Аслан Чедия недобросовестно и ненадлежащим образом выполнили возложенные на них законодательством и иными нормативными актами РА обязанности по обеспечению личной безопасности находящихся в здании МВД в служебных кабинетах лиц - Нугзара Папава, подозреваемого в причастности к похищению Омара Мирцхулава, и административно арестованного Анзора Тарба.

Папава и Тарба были нанесены телесные повреждения, а Анзору Тарба - несовместимые с жизнью.

По факту смерти Анзора Тарба в здании МВД РА также привлечены к уголовной ответственности Адгур Аутлев – бывший начальник отдела по раскрытию преступлений против собственности МВД и старший оперуполномоченный этого же отдела Управления уголовного розыска Виталий Кулов, которым инкриминируется совершение действий, явно выходящих за пределы предоставленных законом служебных полномочий, для получения признательных показаний со стороны Анзора Тарба в причастности к похищению Омара Мирцхулава.

Тарба были причинены множественные тяжкие телесные повреждения, соединенные с особой жестокостью и мучениями, несовместимые с жизнью.

Действия Адгура Аутлева и Виталия Кулова органом расследования квалифицированы по пунктам «а», «б» и «в» части 3 статьи 288 (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, с применением насилия, специальных средств и с причинением тяжких последствий) и части 4 статьи 105 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особо жестокостью и мучениями, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РА.

В отношении неустановленных следствием лиц, причастных к смерти Анзора Тарба, органом расследования выделено уголовное дело в отдельное производство.

Предварительное расследование проводилось следственным управлением Генеральной прокуратуры РА. Обвинительное заключение по делу утверждено заместителем Генерального прокурора Республики Абхазия Русланом Тыркба.

Судом в предварительном слушании объявлен перерыв до 10 августа.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 07 июля 2020 12:05

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