ПАРЛАМЕНТ РА: ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 7 июля 2020. Абхазия-Информ. Форма государственного устройства Республики Абхазия, равно как ее суверенитет, определены основополагающим документом – Конституцией Республики Абхазия. Об этом говорится в заявлении Парламента РА, сделанного в связи с распространением в российских СМИ тезисов программы политической партии «За правду», возглавляемой известным писателем Захаром Прилепиным. Писатель предлагает Абхазии провести референдум по вопросу вхождения в Российскую Федерацию

«Отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией основываются на взаимном признании государственной независимости и подписанных после установления дипломатических отношений между нашими странами, договоров и соглашений», - отмечается в заявлении.

Подобного рода инициативы крайне негативно воспринимаются народом Абхазии и не способствуют укреплению поистине добрососедских и дружеских отношений между нашими странами, - считают депутаты Парламента.

При этом они подчеркивают, что Республика Абхазия заинтересована в наращивании полноформатного равноправного сотрудничества со своим стратегическим партнером и союзником – Российской Федерацией.