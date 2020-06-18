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Абхазия Информ

БЕСЛАН ДЖОПУА ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ РАБОТ ПО БОРЬБЕ С АМЕРИКАНСКОЙ БАБОЧКОЙ

Новости Вторник, 07 июля 2020 16:24
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Сухум. 7 июля 2020. Абхазия-Информ. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа побывал в Гудаутском районе, где ознакомился с ходом обработки растений от вредоносного насекомого – американской белой бабочки.

В рамках совместной работы Минсельхоза и Администрации Гудаутского района профилактика заболеваний и лечение уже заражённых культур ведется с 26 июня. Растения  обрабатываются препаратом «Герольд». 7 июля по плану проходит обработка в сёлах Ачандара и Мгудзырхуа.

При районных машинно-технических станциях созданы рабочие группы по борьбе с насекомыми-вредителями.

Мероприятия по лечению растений от американской белой бабочки будут проходить во всех районах Абхазии до середины августа.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 07 июля 2020 16:36

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