НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ НЕТ
Новости Вторник, 07 июля 2020 16:51
Сухум. 7 июля 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 22 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвердился, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них два человека находятся на стационарном лечении в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.
Последнее от
- В АБХАЗИИ НЕ СОГЛАСНЫ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПИСАТЕЛЯ ПРИЛЕПИНА
- СОТРУДНИКИ МЧС ПРИСТУПИЛИ К ЕЖЕГОДНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСМОТРУ ГОРОДСКИХ ПЛЯЖЕЙ
- В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
- АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ
- БЕСЛАН ДЖОПУА ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ РАБОТ ПО БОРЬБЕ С АМЕРИКАНСКОЙ БАБОЧКОЙ