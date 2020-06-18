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Абхазия Информ

НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ НЕТ

Новости Вторник, 07 июля 2020 16:51
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Сухум. 7 июля 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 22 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвердился, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них два человека находятся на стационарном лечении в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.

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