НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ НЕТ

Сухум. 7 июля 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 22 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвердился, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них два человека находятся на стационарном лечении в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.