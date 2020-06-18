СОТРУДНИКИ МЧС ПРИСТУПИЛИ К ЕЖЕГОДНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСМОТРУ ГОРОДСКИХ ПЛЯЖЕЙ

Сухум. 7 июля 2020. Абхазия-Информ. Сотрудники Госинспекции по маломерным судам МЧС РА приступили к ежегодному техническому осмотру городских пляжей республики. Работу начали со столицы, сообщает пресс-служба МЧС. Проводится она в рамках открытия купального сезона.

Водолазы проводят осмотр акватории дна до двадцати метров вглубь моря. Обнаруженный мусор, в том числе и различные металлические предметы, отмечаются на карте. По завершении осмотра всего пляжа мусор будут доставать со дна и утилизировать.

Также сотрудники ГИМС будут устанавливать ограничительные буи, приобретенные администрацией столицы.