В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ СОВМЕСТНЫЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ МИНОБОРОНЫ, МЧС, СГБ РА И РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ

Сухум. 8 июля 2020. Абхазия-Информ. Военнослужащие министерства обороны Абхазии и седьмой российской военной базы, дислоцированной в Абхазии, во взаимодействии с МЧС, СГБ РА приступили к проведению совместного учения в горах и на побережье Черного моря, сообщается на сайе Минобороны РА.

Маневры проводятся на территории полигонов «Нагвалоу» и «Цабал». В ходе учений в горных условиях батальонные тактические группы будут отрабатывать действия под прикрытием армейской авиации.