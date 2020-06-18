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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ СОВМЕСТНЫЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ МИНОБОРОНЫ, МЧС, СГБ РА И РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ

Новости Среда, 08 июля 2020 13:22
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В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ СОВМЕСТНЫЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ МИНОБОРОНЫ, МЧС, СГБ РА И РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ

Сухум. 8 июля 2020. Абхазия-Информ. Военнослужащие министерства обороны Абхазии и седьмой российской военной базы, дислоцированной в Абхазии, во взаимодействии с МЧС, СГБ РА приступили к проведению совместного учения в горах и на побережье Черного моря, сообщается на сайе Минобороны РА.

Маневры проводятся на территории полигонов «Нагвалоу» и «Цабал». В ходе учений в горных условиях батальонные тактические группы будут отрабатывать действия под прикрытием армейской авиации.

Активная фаза учения пройдет и на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками, артиллеристами отработают оборонительные и наступательные действия.

Учение продлится в течение всей текущей недели. Планируется ведение боевых действий по отражению агрессии и уничтожению условного противника на территории Абхазии.

В маневрах принимают участие более трех тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц различной техники.

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