В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ СОВМЕСТНЫЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ МИНОБОРОНЫ, МЧС, СГБ РА И РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ
Сухум. 8 июля 2020. Абхазия-Информ. Военнослужащие министерства обороны Абхазии и седьмой российской военной базы, дислоцированной в Абхазии, во взаимодействии с МЧС, СГБ РА приступили к проведению совместного учения в горах и на побережье Черного моря, сообщается на сайе Минобороны РА.
Маневры проводятся на территории полигонов «Нагвалоу» и «Цабал». В ходе учений в горных условиях батальонные тактические группы будут отрабатывать действия под прикрытием армейской авиации.
Учение продлится в течение всей текущей недели. Планируется ведение боевых действий по отражению агрессии и уничтожению условного противника на территории Абхазии.
В маневрах принимают участие более трех тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц различной техники.
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