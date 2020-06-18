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Абхазия Информ

В ПРОФИЛЬНЫХ ВУЗАХ МЧС РОССИИ БОЛЕЕ 30 КУРСАНТОВ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Среда, 08 июля 2020 14:44
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Сухум. 8 июля 2020. Абхазия-Информ. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния провел встречу с родителями абитуриентов, поступающих в профильные вузы МЧС России. В этом году по квотам, выданным спасательному ведомству страны, в российские вузы поступят шесть человек.

Глава МЧС отметил, обращаясь к родителям, что их дети будущие офицеры и поэтому особенно важно соблюдать дисциплину и не забывать об успеваемости.

«Юноши и девушки, которые в скором времени станут курсантами российских Академий МЧС, должны понимать, что ведомство возлагает на них большие надежды. Они не должны подвести ни вас, родителей, ни МЧС Абхазии, ни нашу республику», - подчеркнул Квициния.

В настоящее время в Академии гражданской защиты МЧС России и Академии противопожарной службы обучаются более 30 курсантов из Абхазии, сообщает пресс-служба МЧС.

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Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 08 июля 2020 14:48

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