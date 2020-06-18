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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ ЗАДЕРЖАЛИ И ВОДВОРИЛИ В ИВС ДО 15 ЧЕЛОВЕК, УЧАСТНИКОВ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО МИТИНГА У ЗДАНИЯ МВД

Новости Среда, 08 июля 2020 15:09
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СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ ЗАДЕРЖАЛИ И ВОДВОРИЛИ В ИВС ДО 15 ЧЕЛОВЕК, УЧАСТНИКОВ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО МИТИНГА У ЗДАНИЯ МВД

Сухум. 8 июля 2020. Абхазия-Информ. Сотрудники милиции задержали и водворили в ИВС до 15 человек, участников несанкционированного митинга у здания МВД РА.

В первой половине дня у здания МВД собралось несколько десятков человек. Поводом для митинга стало нахождение в изоляторе временного содержания Тенгиза Лакербая, сообщил Sputnik Абхазия министр внутренних дел Дмитрий Дбар.

"Люди собрались по поводу "вора в законе" Лакербая, по прозвищу Тенгуляш. Их не устраивает, что он содержится, как и все заключенные. Это был несанкционированный митинг", – цитирует министра Sputnik Абхазия.

Сотрудники милиции потребовали от собравшихся мирно разойтись, но митингующие проигнорировали призывы правоохранительных органов.

"Тогда зачинщики были задержаны и сейчас сидят в ИВС. В данный момент на территории МВД уже никого нет", - уточнил Дбар.

25 июня 2020 года Сухумский городской суд вынес приговор в отношении подсудимого Тенгиза Лакербая.

Тенгиз Лакербая был признан виновным в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 217 (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия) и частью 1 статьи 223 (незаконное приобретение и хранение наркотического вещества без цели сбыта) УК РАя и по совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселения со штрафом в размере 50 000 рублей в доход государства.

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