Сухум. 8 июля 2020. Абхазия-Информ. Сотрудники милиции задержали и водворили в ИВС до 15 человек, участников несанкционированного митинга у здания МВД РА.

В первой половине дня у здания МВД собралось несколько десятков человек. Поводом для митинга стало нахождение в изоляторе временного содержания Тенгиза Лакербая, сообщил Sputnik Абхазия министр внутренних дел Дмитрий Дбар.

"Люди собрались по поводу "вора в законе" Лакербая, по прозвищу Тенгуляш. Их не устраивает, что он содержится, как и все заключенные. Это был несанкционированный митинг", – цитирует министра Sputnik Абхазия.