ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ У ГАГРСКОЙ КОЛОННАДЫ ЗАВЕРШАТСЯ К КОНЦУ ИЮЛЯ

Восстановительные работы у Колоннады и укладка плитки на набережной в Гагрском приморском парке идет в соответствии с новым графиком. По мнению Кристины Озган, подрядчики успеют закончить работы в установленные сроки - до 31 июля 2020 года.

Сухум. 8 июля 2020. Абхазия-Информ . 7 июля вице-премьер, министр экономики Кристина Озган в ходе рабочей поездки в Гагрский район в очередной раз проинспектировала ход работ на переходящих объектах Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА на 2017-2019 гг.

«С начала контроля с нашей стороны по сегодняшний день практически все проблемные вопросы были сняты. До конца месяца мы этот объект сдадим», - отметила Кристина Озган.

Она также посетила насосную станцию №4, которая была восстановлена и сдана еще в 2013-2014 гг..

«Данный объект даже не был принят на баланс Администрации Гагрского района. За прошедшие шесть лет он не только не эксплуатировался, но и находился без присмотра», - отметила она.

За шесть лет зданию КНС и имуществу был нанесен серьезный ущерб, а именно были срезаны все провода, частично повреждено оборудование и отделка помещений.

«Необходимо оценить уровень нанесенного ущерба и определить источники финансирования восстановительных работ», - подчеркнула Кристина Озган.

По ее мнению, к такому положению дел привело отсутствие нормального хозяйского подхода к имуществу.

«Все говорит о том, что на этапе завершения не включались организации, которые должны были проводить соответствующие работы по эксплуатации и содержанию объекта. Наша задача - выстроить четкую систему управления», - отметила вице-премьер, министр экономики.