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Абхазия Информ

ЗАВСЕГДАТАИ «БРЕХАЛОВКИ» ПОЛУЧИЛИ В ПОДАРОК ОТ ПРЕЗИДЕНТА НАРДЫ

Новости Среда, 08 июля 2020 16:21
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ЗАВСЕГДАТАИ «БРЕХАЛОВКИ» ПОЛУЧИЛИ В ПОДАРОК ОТ ПРЕЗИДЕНТА НАРДЫ

Сухум. 8 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания и вице-президент Бадра Гунба сегодня посетили одно из знаковых мест Сухума - знаменитое кафе, прозванное его постоянными посетителями «Брехаловкой».   В честь дня Сухума, который отмечался в минувшую субботу, глава государства преподнес в дар старожилам кафе нарды, сообщается на сайте Президента РА.

«Президент Брехаловки»   (а такой тоже имеется)   Лев Джения, от имени своих друзей поблагодарил Аслана Бжания за оказанное внимание.

Руководители государства за чашкой кофе пообщались с завсегдатаями известного кафе. Президент интересовался мнением горожан об изменениях, которые происходят в столице, в частности на сухумской набережной.

Собеседники главы государства выразили удовлетворение проводимыми столичной администрацией работами по благоустройству города.  

Первое испытание прошли и подаренные президентом нарды. Вице-президент Бадра Гунба и чемпион «Брехаловки» Григорий Бебия сыграли партию. Сегодня   немного не повезло вице-президенту.

Как известно, нарды не единственная игра, которая пользуется популярностью у посетителей «Брехаловки». Аслан Бжания и Бадра Гунба подошли и к тем, кто играл в домино и шахматы. Они сообщили, что мэр столицы Беслан Эшба поставил для них новые, удобные столы.

Аслан Бжания заверил посетителей кафе в том, что руководство страны и впредь будет уделять внимание вопросу благоустройства столицы Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 08 июля 2020 16:27

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