ЗАВСЕГДАТАИ «БРЕХАЛОВКИ» ПОЛУЧИЛИ В ПОДАРОК ОТ ПРЕЗИДЕНТА НАРДЫ

Сухум. 8 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания и вице-президент Бадра Гунба сегодня посетили одно из знаковых мест Сухума - знаменитое кафе, прозванное его постоянными посетителями «Брехаловкой». В честь дня Сухума, который отмечался в минувшую субботу, глава государства преподнес в дар старожилам кафе нарды, сообщается на сайте Президента РА.

«Президент Брехаловки» (а такой тоже имеется) Лев Джения, от имени своих друзей поблагодарил Аслана Бжания за оказанное внимание.

Руководители государства за чашкой кофе пообщались с завсегдатаями известного кафе. Президент интересовался мнением горожан об изменениях, которые происходят в столице, в частности на сухумской набережной.