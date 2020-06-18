В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ АБХАЗИИ

Сухум. 9 июля 2020. Абхазия-Информ. Вопросы работы и дальнейшего развития банковской системы страны в условиях пандемии коронавирусной инфекцией обсуждались на расширенном заседании парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, сообщает пресс-служба Парламента

В ходе откровенного разговора парламентариями в первую очередь были подняты вопросы, связанные с защитой интересов граждан.

Участники заседания обсудили текущее состояние банковской сферы, проблемы и недостатки, имеющиеся в работе банков, возможности расширения потенциала кредитования, развитие соответствующего законодательства Республики Абхазия.