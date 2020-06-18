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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ СЛОЖНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ У ГРАЖДАН ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОЛУЧЕНИИ РОССИЙСКИХ ЗАГРАНПАСПОРТОВ

Новости Четверг, 09 июля 2020 17:29
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В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ СЛОЖНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ У ГРАЖДАН ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОЛУЧЕНИИ РОССИЙСКИХ ЗАГРАНПАСПОРТОВ

Сухум. 9 июля 2020. Абхазия-Информ. Сегодня в Парламенте состоялось расширенное заседание комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками, сообщает пресс-служба Парламента. В заседании по приглашению председателя комитета Астамура Логуа   приняли участие представители Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия – советник-посланник Максим Литвинов и руководитель Консульского отдела Екатерина Павлова.

Участники заседания обсудили вопросы, связанные со сложностями, возникающими у граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Абхазия, в процессе оформления и получения готовых российских загранпаспортов.

«Речь шла и об очередях в Консульском отделе, и о нехватке сотрудников обрабатывающих документы и оформляющих паспорта. Депутаты парламента предложили российским дипломатам парламентское содействие в решении возникающих проблем, в том числе и через российско-абхазскую группу по межпарламентскому сотрудничеству», - сообщил «Абхазия-Информ» вице-спикер Левон Галустян.

В заседании участвовали спикер Валерий Кварчия, его заместители Саид Харазия, Левон Галустян и другие депутаты.

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