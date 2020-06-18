В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ СЛОЖНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ У ГРАЖДАН ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОЛУЧЕНИИ РОССИЙСКИХ ЗАГРАНПАСПОРТОВ

Сухум. 9 июля 2020. Абхазия-Информ. Сегодня в Парламенте состоялось расширенное заседание комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками, сообщает пресс-служба Парламента. В заседании по приглашению председателя комитета Астамура Логуа приняли участие представители Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия – советник-посланник Максим Литвинов и руководитель Консульского отдела Екатерина Павлова.

Участники заседания обсудили вопросы, связанные со сложностями, возникающими у граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Абхазия, в процессе оформления и получения готовых российских загранпаспортов.