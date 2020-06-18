ДВЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ОБЕЗЬЯН, СБЕЖАВШИХ ИЗ ВОЛЬЕРОВ ПИТОМНИКА НИИ ИЭПИТ, ВОЗВРАЩЕНЫ ОБРАТНО

Информация о том, что по крышам домов на улице около института бегают беспризорные обезьянки, появилась на страницах пользователей соцсети Фейсбук.

Сухум. 10 июля 2020. Абхазия-Информ . Две обезьяны из четырех, сбежавших из вольеров питомника НИИ ИЭПиТ, возвращены обратно, сказал «Абхазия-Информ» директор института Зураб Миквабия. Два других примата пока бегают по территории НИИ, и сегодня будут выловлены и водворены в вольеры.

«Утро началось очень необычно. Около 6:30, решив спуститься в город для прогулки по набережной, у правительственного гаража я увидел группу охранников, живо жестикулирующих и смеющихся. Через секунду передо мной предстал молоденький павиан анубис, гордо поглядывающий на прохожих с крыши боксов. Оказывается, три дня назад из ИЭПиТа сбежали четыре обезьяны, одной из которых и оказался означенный возмутитель спокойствия. Животное вело себя спокойно, дружелюбно, но на месте не сидело и перемещалось то к боксам, то на крышу, периодически издавая громкие звуки, похожие на лай. Все закончилось хорошо - приехал снайпер со снотворным, после чего павиан был обездвижен, отловлен и возвращен в ИЭПиТ. Ранее отловили еще одного, соответственно, осталось двое. Надеюсь, это шоу "В мире животных" завершится благополучно. Просьба ко всем, кто увидит обезьян - пожалуйста, не стреляйте в них! Они ручные и привыкли к людям. Позвоните, куда следует, приедет снайпер с капсулой снотворного и все сделает как надо», - написал на своей странице в FB Николай Медвенский.

Случаи побегов приматов из вольеров НИИ ИЭПиТ были и в прошлом году. Но ничего страшного не произошло. Местные жители весьма дружелюбно и без паники отнеслись к «беглецам», кормили их мороженным до приезда работников обезьяньего питомника.

Директор ИЭПиТ Зураб Миквабия обратился к горожанам с просьбой не паниковать в таком случае, поскольку никакой опасности для человека сухумские обезьянки не представляют, они ручные и адекватно относятся к своим доброжелательным «близким родственникам» - людям.

«Наши приматы никогда не нападают, если их не раздражать и не пугать. К сожалению, сбегают обезьянки на волю, когда сотрудники питомника забывают закрыть клетку. Это бывает не часто, но случается», - заметил директор НИИ.

Сегодня в питомнике содержится около 500 приматов. Все они в нормальном состоянии, получают комплексное питание. Ежемесячно на корм обезьян государством выделяется определенная сумма из бюджета.

По словам директора, из-за финансовых сложностей долг питомника перед поставщикам корма составил 2,6 млн руб.. На территории НИИ есть цех по производству корма для обезьян, но его производят из определенных компонентов (красной кукурузы, пшеницы, витаминов, концентратов и пр.) , завозимых из России. Поставщики кормов для НИИ, понимая ситуацию, продолжают поставлять в долг необходимые ингредиенты для корма.

«Нынешние власти делают все возможное для погашения накопившегося долга и продолжения финансирования содержания уникального поголовья обезьян», - отметил Миквабия.

Фото Николая Медвенского.