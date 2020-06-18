АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЕ БОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫ НА ПОЛИГОНЕ "цАБАЛ"
Сухум. 10 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент, Главнокомандующий Вооруженными силами РА Аслан Бжания на полигоне «Цабал» наблюдал за боевыми стрельбами в рамках совместных учений военнослужащих седьмой российской военной базы, дислоцированной в г. Гудаута, Минобороны Абхазии, а также МЧС и СГБ РА.
Масштабные учения абхазских и российских военных проходили несколько дней. Маневры проводились на полигонах «Нагвалоу» и «Цабал».
Активная фаза учений прошла на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками и артиллеристами, отработали оборонительные и наступательные действия. В общей сложности в учениях участвовали более трёх тысяч военнослужащих и свыше трехсот единиц военной техники.
Аслан Бжания остался доволен ходом боевой стрельбы.
«Все прошло на высоком организационном уровне. Были отработаны взаимодействия родов войск. Я удовлетворен тем, что увидел сегодня. Руководство страны и впредь будет поддерживать проведение таких мероприятий, которые способствуют укреплению обороноспособности наших Вооруженных сил», – сказал Аслан Бжания журналистам по окончании учений.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
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