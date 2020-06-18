 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОРОГА В НИКУДА
июля 06 2020

ДОРОГА В НИКУДА

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ПЛЕНУ У МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ У китайцев есть выражение «совершенно мудрый человек»,…
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ ЗА 2018-2019 ГГ.
июня 29 2020
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ ЗА 2018-2019 ГГ.
КОММЕНТАРИЙ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ К ИНТЕРВЬЮ АДГУРА АРДЗИНБА АБХАЗСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ
июня 24 2020
КОММЕНТАРИЙ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ К ИНТЕРВЬЮ АДГУРА АРДЗИНБА АБХАЗСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

В мире

В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
июля 07 2020

В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА

Его разместят в Большой оранжерее Нижнего парка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" планирует…
АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ
июля 07 2020
АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ
ЧЕМОДАННОЕ ПОСТРОЕНИЕ: КАК БУДУТ ОТДЫХАТЬ РОССИЯНЕ С 1 ИЮЛЯ
июня 30 2020
ЧЕМОДАННОЕ ПОСТРОЕНИЕ: КАК БУДУТ ОТДЫХАТЬ РОССИЯНЕ С 1 ИЮЛЯ

Календарь событий

« Июль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЕ БОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫ НА ПОЛИГОНЕ "цАБАЛ"

Новости Пятница, 10 июля 2020 14:17
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЕ БОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫ НА ПОЛИГОНЕ &quot;цАБАЛ&quot;

Сухум. 10 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент, Главнокомандующий Вооруженными силами РА Аслан Бжания на полигоне «Цабал» наблюдал за боевыми стрельбами в рамках совместных учений военнослужащих седьмой российской военной базы, дислоцированной в г. Гудаута, Минобороны Абхазии, а также МЧС и СГБ РА.

Масштабные учения абхазских и российских военных проходили несколько дней. Маневры проводились на полигонах «Нагвалоу» и «Цабал».

Активная фаза учений прошла на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками и артиллеристами, отработали оборонительные и наступательные действия. В общей сложности в учениях участвовали  более трёх тысяч военнослужащих и свыше трехсот единиц военной техники.

IMG_7760.JPG

Аслан Бжания остался доволен ходом боевой стрельбы.

«Все прошло на высоком организационном уровне. Были отработаны взаимодействия родов войск. Я удовлетворен тем, что увидел сегодня. Руководство страны и впредь будет поддерживать проведение таких мероприятий, которые способствуют укреплению обороноспособности наших Вооруженных сил», – сказал Аслан Бжания журналистам по окончании учений.

IMG_7761.JPG

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 22 раз Последнее изменение Пятница, 10 июля 2020 17:10

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ДВЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ОБЕЗЬЯН, СБЕЖАВШИХ ИЗ ВОЛЬЕРОВ ПИТОМНИКА НИИ ИЭПИТ, ВОЗВРАЩЕНЫ ОБРАТНО РУСЛАН ХАШИГ: ЧЛЕНСТВО СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ В МФЖ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АБХАЗСКИХ СМИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.