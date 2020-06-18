АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЕ БОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫ НА ПОЛИГОНЕ "цАБАЛ"

Сухум. 10 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент, Главнокомандующий Вооруженными силами РА Аслан Бжания на полигоне «Цабал» наблюдал за боевыми стрельбами в рамках совместных учений военнослужащих седьмой российской военной базы, дислоцированной в г. Гудаута, Минобороны Абхазии, а также МЧС и СГБ РА.

Масштабные учения абхазских и российских военных проходили несколько дней. Маневры проводились на полигонах «Нагвалоу» и «Цабал».