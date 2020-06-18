 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОРОГА В НИКУДА
июля 06 2020

ДОРОГА В НИКУДА

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ПЛЕНУ У МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ У китайцев есть выражение «совершенно мудрый человек»,…
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ ЗА 2018-2019 ГГ.
июня 29 2020
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ ЗА 2018-2019 ГГ.
КОММЕНТАРИЙ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ К ИНТЕРВЬЮ АДГУРА АРДЗИНБА АБХАЗСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ
июня 24 2020
КОММЕНТАРИЙ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ К ИНТЕРВЬЮ АДГУРА АРДЗИНБА АБХАЗСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

В мире

В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
июля 07 2020

В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА

Его разместят в Большой оранжерее Нижнего парка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" планирует…
АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ
июля 07 2020
АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ
ЧЕМОДАННОЕ ПОСТРОЕНИЕ: КАК БУДУТ ОТДЫХАТЬ РОССИЯНЕ С 1 ИЮЛЯ
июня 30 2020
ЧЕМОДАННОЕ ПОСТРОЕНИЕ: КАК БУДУТ ОТДЫХАТЬ РОССИЯНЕ С 1 ИЮЛЯ

Календарь событий

« Апрель 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В АБХАЗО-РОССИЙСКИХ УЧЕНИЯХ

Новости Пятница, 10 июля 2020 14:17
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В АБХАЗО-РОССИЙСКИХ УЧЕНИЯХ

Сухум. 10 июля 2020. Абхазия-Информ.Президент Абхазии. Главнокомандующий Вооруженными силами Аслан Бжания, на полигоне «Цабал» наблюдал за боевой стрельбой в рамках совместных учений военнослужащих министерства обороны Абхазии и российской военной базы ЮВО, во взаимодействии с Министерством по чрезвычайным ситуациям и Службой государственной безопасности Абхазии. Масштабные учения абхазских и российских военных проходили несколько дней. Маневры проводились на полигонах «Нагвалоу» и «Цабал».

Активная фаза учений прошла на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками и артиллеристами, отработали оборонительные и наступательные действия. В общей сложности в учениях приняли участие более трёх тысяч военнослужащих и свыше трехсот единиц военной техники.

Аслан Бжания остался доволен ходом боевой стрельбы.

«Все прошло на высоком организационном уровне. Были отработаны взаимодействия родов войск. Я удовлетворен тем, что увидел сегодня. Руководство страны и впредь будет поддерживать проведение таких мероприятий, которые способствуют укреплению обороноспособности наших Вооруженных сил», – сказал Аслан Бжания журналистам по окончании учений.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 0 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ДВЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ОБЕЗЬЯН, СБЕЖАВШИХ ИЗ ВОЛЬЕРОВ ПИТОМНИКА НИИ ИЭПИТ, ВОЗВРАЩЕНЫ ОБРАТНО
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.