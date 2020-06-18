АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В АБХАЗО-РОССИЙСКИХ УЧЕНИЯХ

Сухум. 10 июля 2020. Абхазия-Информ.Президент Абхазии. Главнокомандующий Вооруженными силами Аслан Бжания, на полигоне «Цабал» наблюдал за боевой стрельбой в рамках совместных учений военнослужащих министерства обороны Абхазии и российской военной базы ЮВО, во взаимодействии с Министерством по чрезвычайным ситуациям и Службой государственной безопасности Абхазии. Масштабные учения абхазских и российских военных проходили несколько дней. Маневры проводились на полигонах «Нагвалоу» и «Цабал».

Активная фаза учений прошла на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками и артиллеристами, отработали оборонительные и наступательные действия. В общей сложности в учениях приняли участие более трёх тысяч военнослужащих и свыше трехсот единиц военной техники.

Аслан Бжания остался доволен ходом боевой стрельбы.

«Все прошло на высоком организационном уровне. Были отработаны взаимодействия родов войск. Я удовлетворен тем, что увидел сегодня. Руководство страны и впредь будет поддерживать проведение таких мероприятий, которые способствуют укреплению обороноспособности наших Вооруженных сил», – сказал Аслан Бжания журналистам по окончании учений.

Об этом сообщает пресс-служба президента.