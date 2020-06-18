АБХАЗСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР ГОТОВИТСЯ К ПРЕМЬЕРЕ СПЕКТАКЛЯ «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»

Сухум. 10 июля 2020. Абхазия-Информ. Абхазский государственный молодежный театр готовится к премьере спектакля «Вестсайдская история» (West Sid Story) по пьесе Артура Лорентса «История западной окраины». В постановке используются фрагменты партитуры легендарного бродвейского мюзикла о любви. Будут в новом спектакле и вокальные и хореографические вставки.

Сейчас в театре идут активные репетиции.

«Мы делаем историю, которая могла бы произойти в Абхазии, в одном из районов Сухума. Наши герои - это абсолютно реальные люди, среди которых мы можем жить… Они, может быть, приехали из разных городов, может быть из разных стран, и вот как они уживаются в одном пространстве со своим традициями, со своими жизненными принципами?», - рассказала журналистам во время репетиции режиссер Эсма Джения.

Премьера спектакля «Вестсайд атоурых» («Вестсайдская история») на абхазском языке состоится 28-29 июля на сцене Абхазского государственного театра им. С. Чанба.