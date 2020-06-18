В АБХАЗИИ НЕ ХВАТАЕТ ВРАЧЕЙ – РЕАНИМАТОЛОГОВ

Она рассказала главе правительства о том, что в специализированном отделении Республиканской больницы 9 койко-мест для оказания больным экстренной и плановой медицинской (вне зависимости от профиля заболевания) помощи.

По данным Харчилава, через отделение проходят от 1400 до 1500 граждан в год. В основном это – пациенты с нейрохирургической и хирургической патологией. Большую долю от общего количества пациентов составляют больные с политравмами, возникшими в результате дорожно-транспортных происшествий.

По мнению Харчилава, при усилении контроля на автодорогах специальными службами, значительно сокращается число больных, подлежащих экстренному лечению в подобных отделениях.

«Что касается персонала, здесь возникают некоторые сложности. Всего в республике 16 врачей реаниматологов-анестезиологов. Мы ощущаем значительную нехватку специалистов. Нам известно, что обучение в медицинских вузах сейчас проходят не более пяти будущих врачей подобного профиля. В нескольких районах больницах работают по одному специалисту по реанимации и анестезиологии», - сообщила Н. Харчилава.

Кроме того, по её словам, с учётом того, что в отделении проходят лечение разнопрофильные больные, сегодня крайне важно уделить внимание современному техническому оснащению отделения реанимации.

На встрече речь также шла об обеспечении отделения необходимыми лекарственными препаратами.

Александр Анкваб сообщил, что поручит Минздраву пересмотреть механизмы осуществления поставок медикаментов в учреждения и наладить оперативное реагирование на возникающие проблемы с нехваткой препаратов в больницах.