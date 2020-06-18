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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ИНВАЛИДАМИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ

Новости Суббота, 11 июля 2020 16:25
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ИНВАЛИДАМИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ

Сухум. 11 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл встречу с  руководством Фонда инвалидов и представителями районных Ассоциаций инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

В совещании также приняли участие первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, и.о. руководителя Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия. 

Встреча была посвящена вопросам функционирования Фонда инвалидов, Ассоциаций на местах, и их взаимодействия.

Участники обсудили пути повышения эффективности деятельности Фонда. Собравшиеся отметили важность учреждения Совета при Фонде для обеспечения прозрачности принятия решений и качественного распределения ресурсов и средств Фонда.

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В ходе встречи был поднят вопрос об организации процедуры перерегистрации инвалидов войны. Присутствующие предложили продумать реформу медико-социальной экспертизы, образование нового состава этой комиссии и проведение в дальнейшем аудита назначения инвалидности участникам войны. 

В завершение встречи представители районных Ассоциаций высказали мнение относительно способов улучшения оказания адресной медицинской помощи, соблюдения социальных обязательств перед инвалидами, предоставления льгот в разных отраслях и др. 

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Ряд предложений по части реорганизации порядка оказания помощи в виде льготного предоставления лекарственных препаратов, оказания помощи в реабилитации инвалидов будет доработан и направлен всем участникам совещания для внесения поправок. 

По итогам обсуждения всех предложений, аппаратом Кабинета министров совместно с заинтересованными органами будет разработан нормативно-правовой акт, который будет утверждён правительством.

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По данным Фонда, всего по республике 2900 инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Из них 349 инвалидов I группы, 2468 инвалидов II группы и 83 инвалида III группы. 

Сумма ежемесячных выплат инвалидам I группы составляет 20 тысяч рублей, для инвалидов войны II группы 7500 без учета надбавки и 6500 – для инвалидов войны III группы.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Суббота, 11 июля 2020 16:41

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