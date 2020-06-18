В АБХАЗИИ 2900 ИНВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1992 - 1993 ГГ.

Встреча посвящалась вопросам функционирования Фонда инвалидов, Ассоциаций на местах, и их взаимодействию.

В совещании также участвовали первый вице-премьер Беслан Джопуа, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, и.о. руководителя Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия.

Сухум. 11 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл встречу с руководством Фонда инвалидов и представителями районных Ассоциаций инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Участники встречи обсудили пути повышения эффективности деятельности Фонда. Собравшиеся отметили важность учреждения Совета при Фонде для обеспечения прозрачности принятия решений и качественного распределения ресурсов и средств Фонда.

В ходе встречи был поднят вопрос об организации процедуры перерегистрации инвалидов войны. Присутствующие предложили продумать реформу медико-социальной экспертизы, сформировать новый состава этой комиссии и провести аудит назначения инвалидности участникам войны.

В завершение встречи представители районных Ассоциаций высказали мнение относительно способов улучшения оказания адресной медицинской помощи, соблюдения социальных обязательств перед инвалидами, предоставления льгот в разных отраслях и др.

Предложения по реорганизации порядка оказания помощи инвалидам в виде льготного предоставления лекарственных препаратов и реабилитации будут доработаны и направлены всем участникам совещания для внесения поправок.

По итогам обсуждения всех предложений аппарат Кабинета министров совместно с заинтересованными органами разработает нормативно-правовой акт, который будет утверждён правительством.

По данным Фонда, всего по республике 2900 инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Из них: 349 инвалидов I группы, 2468 инвалидов II группы и 83 инвалида III группы.

Сумма ежемесячных выплат инвалидам войны I группы составляет 20 тысяч рублей, инвалидам II группы - 7500 рублей без учета надбавки, инвалидам III группы - 6500 рублей.