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Абхазия Информ

АЛХАС ХАГБА, АСТАМУР БАРЦИЦ И ГАРРИ КОКАЯ ИЗБРАНЫ ДЕПУТАТАМИ ПАРЛАМЕНТА

Новости Понедельник, 13 июля 2020 12:17
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АЛХАС ХАГБА, АСТАМУР БАРЦИЦ И ГАРРИ КОКАЯ ИЗБРАНЫ ДЕПУТАТАМИ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 13 июля 2020. Абхазия-Информ. В воскресенье, 12 июля, в Абхазии состоялись повторные выборы депутатов парламента по Бзыпскому избирательному округу №10, Отхарскому избирательному округу №14, Гудаутскому избирательному округу №18 и Кындгскому избирательному округу №31.

На одно место в одномандатных избирательных округах №10, №14 и №18 претендовали по два кандидата, в округе №31 – три претендента.

Предварительные итоги голосования на пресс-конференции в понедельник 13 июля сообщил председатель ЦИК Тамаз Гогия.

  • в Гудаутском избирательном округе №18 был избран Алхас Хагба, набравший 50,56% голосов,
  • в Отхарском избирательном округе №14 - Алмасхан Барциц с 63,5% голосами избирателей,
  • в Кындыгскому избирательном округе №31 - Гарри Кокая, за которого проголосовали 70,3% голосов.

В Бзыпском избирательном округе № 10 ни один из кандидатов в депутаты (а там баллотировались Лейба Тамаз и Бейя Тимур) не получил необходимого количества голосов. При этом 77 бюллетеней признано недействительными, что в итоге и повлияло на результаты выборов.

По словам Тамаза Гогия, явка на выборах была высокой и уже к середине дня был преодолён 25-процентный рубеж, необходимый для признания выборов состоявшимися. 

Явка избирателей в избирательном округе №10 составила 44,4 %, в округе №14 -  41,7%, в округе №18 - 54,41%, в округе №31 - 60,48%.

«В течение двух месяцев в этом округе должны пройти повторные выборы. На ближайшем заседании ЦИК будет произведена регистрация победивших кандидатов и объявлена дата проведения повторных выборов в округе №10», - пояснил Тамаз Гогия.

Никаких нарушений на выборах зафиксировано не было.

Повторные выборы депутатов парламента по четырем избирательным округам проводились в связи досрочным прекращении полномочий депутатами Асланом Бжания, избранным президентом РА, Александром Анквабом, назначенным премьер-министром РА, Юрием Хагуш, назначенным и.о. главы администрации Гагрского района и Дмитрием Дбар, назначенным министром внутренних дел.

Парламентские выборы признаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 25 процентов избирателей, внесенных в списки для голосования.

Избранными считаются кандидаты в депутаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 13 июля 2020 12:26

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