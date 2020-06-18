ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ РУСЛАН ХАШИГ СЧИТАЕТ ИСК «СУХУМ-БАНКА» В ОТНОШЕНИИ «АПСНЫПРЕСС» НЕОБОСНОВАННЫМ.
Сухум. 13 июля 2020. Абхазия-Информ. В связи с судебным спором между Коммерческим банком «Сухум-Банк» и Государственным информационном агентством «Апсныпресс», опубликовавшим сведения, предоставленные ему Госкомпанией «Абхазтоп», председатель Союза журналистов Республики Абхазия Руслан Хашиг сделал заявление.
Руслан Хашиг считает данный иск КБ «Сухум-Банк» необоснованным.
В своем заявлении он отмечает, что «Апсныпресс», как Государственное информагентство, в соответствии со статьей 54 Закона о СМИ РА, не несёт ответственности за публикации, если эти сведения присутствуют в обязательных сообщениях или в материалах пресс-служб государственных органов, организаций, учреждений, предприятий, органов общественных объединений.
Кроме того, как отмечает Р. Хашиг, агентство «Апсныпресс», в соответствии с положением статьи 40 Закона о СМИ РА, предоставило возможность КБ «Сухум-Банк» дать опровержение публикации Госкомпании «Абхазтоп», которая была распространена данным средством массовой информации.
В связи с вышеизложенным председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг призывает КБ «Сухум-Банк» отозвать исковое заявление в отношении ГИА «Апсныпресс».
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