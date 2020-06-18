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Абхазия Информ

ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ АБХАЗИЯ» ПРИЗЫВАЕТ ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ СТРАНЫ К ДИАЛОГУ О ТОМ, КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ АБХАЗСКОЕ ГОСУДАРСТВО ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХI ВЕКА

Новости Понедельник, 13 июля 2020 16:53
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ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ АБХАЗИЯ» ПРИЗЫВАЕТ ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ СТРАНЫ К ДИАЛОГУ О ТОМ, КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ АБХАЗСКОЕ ГОСУДАРСТВО ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХI ВЕКА

Сухум. 13 июля 2020. Абхазия-Информ. Вопрос о суверенитете Абхазии, ее государственности не может быть подвергнут ревизии. Об этом говорится в заявлении партии «Единая Абхазиия», сделанном в ответ на заявление республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны 1992 – 1993 гг. «Аруаа».

«Аруаа» в своем заявлении затрагивает две темы - возможность легализации экономических отношений с Грузией и абхазо-российские отношения.

«Единая Абхазия» так же как и «Аруаа» считает, что необходимо всеми силами добиваться от Грузии признания итогов войны.

«Однако нельзя игнорировать реальность. В этой реальности у нашей страны при отсутствии политических связей есть де-факто связи с Грузией. Есть ИнгурГЭС, которая фактически находится в ведении двух сторон. Есть товарооборот между двумя странами. На нашей территории живут граждане Грузии. В этой ситуации необходимо выработать приемлемую для Абхазского государства и общества формулу взаимодействия. Игнорирование ситуации или действие методами запретов не приведет ни к чему хорошему»,- заявляет «Единая Абхазия» .

В «Единой Абхазии» выражают удивление тем, почему в з «АРУАА» считают, что легализация имеющегося торгового оборота с Грузией - это уступка Тбилиси.

«Наоборот, установка таможенных постов фактически будет означать установление полноценной границы с Грузией», - отмечается в заявлении «Единой Абхазии».

Что касается заявления писателя Прилепина и партии «За правду», которые предлагают провести референдум о вхождении Абхазии в состав Российской Федерации, то партия «Единая Абхазия», так же, как и «АРУАА», считает недопустимым вопрос о вхождении Абхазии в состав какого-либо государства.

Вместе с тем, «Единая Абхазия» - не сторонница столь шумного реагирования на слова писателя, делающего первые шаги в политике.

«Реагировать на такие заявления - это вольно или невольно содействовать политической раскрутке Прилепина», - заявляет «Единая Абхазия».

По мнению партии «Единая Абхазия», что «время разговора о дальнейшем развитии Абхазского государства не просто назрело, а перезрело»

«Единая Абхазия» призывает все основные политические силы страны к диалогу с целью достижения консенсуса о том, каким должно быть Абхазское государство во второй четверти ХХI века».

«И здесь необходим разговор по существу, а не размен на частности сиюминутной политической борьбы. К такому обсуждению мы и призываем всех, включая наших товарищей из «АРУАА»», - говорится в заявлении «Единой Абхазии», распространенном в понедельник, 13 июля 2020 г.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 13 июля 2020 16:54

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