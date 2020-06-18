В МИНЮСТЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ ЗАГСОВ
Сухум. 13 июля 2020. Абхазия-Информ. Министр юстиции Анри Барциц провел первое совещание с заведующими органов ЗАГС Абхазии.
Министр поблагодарил заведующих за проводимую ими работу и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Он отметил, что оказание правовой помощи в регистрации актов гражданского состояния является одним из значимых направлений деятельности Министерства. Также важной задачей Минюста является осуществление координации и контроля за реализацией деятельности государственной регистрации актов гражданского состояния, надзор за соблюдением законодательства в данной сфере.
«Существуют определенные коллизии и пробелы в Законе Республики Абхазия «Об актах гражданского состояния», которые необходимо устранить. В этом плане нужно рационально и эффективно использовать имеющиеся у вас опыт и знания, выработать совместные меры, направленные на устранение имеющихся недостатков в организации работы и улучшения качества оказываемых услуг в отношении государственной регистрации актов гражданского состояния» - сказал министр.
Заведующие органов ЗАГС изложили все проблемы, с которыми они сталкиваются в ходе своей работы.
По итогам совещания министр дал ряд указаний отделу по контролю в сфере нотариата и органов ЗАГС Минюста, поручил систематизировать имеющиеся проблемы и предложить возможные варианты их решения.
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