В МИНЮСТЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ ЗАГСОВ

Министр поблагодарил заведующих за проводимую ими работу и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Он отметил, что оказание правовой помощи в регистрации актов гражданского состояния является одним из значимых направлений деятельности Министерства. Также важной задачей Минюста является осуществление координации и контроля за реализацией деятельности государственной регистрации актов гражданского состояния, надзор за соблюдением законодательства в данной сфере.



«Существуют определенные коллизии и пробелы в Законе Республики Абхазия «Об актах гражданского состояния», которые необходимо устранить. В этом плане нужно рационально и эффективно использовать имеющиеся у вас опыт и знания, выработать совместные меры, направленные на устранение имеющихся недостатков в организации работы и улучшения качества оказываемых услуг в отношении государственной регистрации актов гражданского состояния» - сказал министр.



Заведующие органов ЗАГС изложили все проблемы, с которыми они сталкиваются в ходе своей работы.

По итогам совещания министр дал ряд указаний отделу по контролю в сфере нотариата и органов ЗАГС Минюста, поручил систематизировать имеющиеся проблемы и предложить возможные варианты их решения.