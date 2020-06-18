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Абхазия Информ

БЕЗ ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВА АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ В АБХАЗИИ НЕ ВЫЖИТЬ, СЧИТАЮТ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Новости Вторник, 14 июля 2020 15:19
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БЕЗ ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВА АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ В АБХАЗИИ НЕ ВЫЖИТЬ, СЧИТАЮТ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Сухум.14 июля 2020. Абхазия-Информ. Развитию сельского хозяйства в условиях пандемии посвящались слушания в Общественной палате Абхазии.

Для обсуждения этой актуальной для страны темы в Общественную палату пригласили первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопуа, председателя парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Астамура Тарба, директора Центра социально-экономических исследований Олега Дамениа, заведующую отделом национальной экономики ЦСЭИ Хатуну Шат-ипа, директора НИИ сельского хозяйства Лесика Айба, президента ТПП РА Тамилу Мирцхулава, директора НИИ экономики и права Заура Шалашава, экс-министр сельского хозяйства Джемала Эшба. В качестве экспертов были приглашены агроном Раули Бганба и аграрий Демур Гогия.

Секретарь Общественной палаты Гули Кичба рассказала о том, как к членам палаты после смены власти стали часто обращаются предприниматели, занятые в сельскохозяйственной отрасли, а также простые сельчане с вопросами о том, как государство могло бы помочь им в условиях пандемии, есть ли перспективы у развития сельского хозяйства в стране.

Вопрос продовольственной безопасности в условиях пандемии короновирусной инфекции также очень актуален в Абхазии.

Кризис в экономике, вызванный в том числе и распространением в мире коронавирусной инфекции, а также закрытая государственная граница, стимулировали рост интереса выращиванию фруктов и овощей на приусадебных участках. Многие стали возвращаться из городов в села, возделывать земельные наделы, опасаясь продовольственного кризиса в условиях пандемии.

Выступавшие затрагивали серьезные проблемы, касающиеся выращивания, производства и последующей реализации готовой сельхозпродукции (меда, фруктов и др.), обеспечения сельских хозяйств удобрениями и ядохимикатами для борьбы с насекомыми вредителями. Речь велась и о земельном кадастре, обеспечении хозяйств новой и списании старой аграрной техники, дефиците квалифицированных агрономов и ветеринаров, специальных телепередачах, посвященных сельскому хозяйству и пр.

Почтит три часа длилась встреча. Состоялся достаточно острый обмен мнениями.

По словам Гули Кичба, столь эмоциональные выступления и острая дискуссия свидетельствуют о том, насколько тема, выбранная для обсуждения в Палате, остра и злободневна.

Участники слушаний сошлись во мнении, что аграрная отрасль в Абхазии не может быть отдана на откуп исключительно рыночным отношениям, что без помощи государства аграрной отрасли в Абхазии не выжить.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 14 июля 2020 15:30

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