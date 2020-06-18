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Абхазия Информ

ИЗ ГУДАУТСКОГО ГОСПИТАЛЯ ВЫПИСАЛИ ПОСЛЕДНИХ ПАЦИЕНТОВ

Новости Вторник, 14 июля 2020 19:08
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Сухум. 14 июля 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 50 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвердился, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

14 июля из Гудаутской ЦРБ, где был развернут госпиталь для лечения зараженных коронавирусной инфекцией,  выписали  двоих  курсантов – последних  пациентов, находившихся там на стационарном лечении.   

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения  умерла

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