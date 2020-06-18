ДО 21 ИЮЛЯ НА АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ БУДУТ ДЕЖУРИТЬ МЕДИЦИНСКИЕ БРИГАДЫ МИНЗДРАВА И МЧС

В соответствии с новым распоряжением, о граничивается до 21 июля 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением:

Сухум. 15 июля 2020. Абхазия-Информ . Президент Аслан Бжания подписал Распоряжение «О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19».

1) работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;

2) водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;

3) машинистов грузовых поездов;

4) однократно въезжающих в Республику Абхазия иностранных граждан и лиц без гражданства к проживающим в Республике Абхазия близким родственникам (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным, родным братьям и родным сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам), опекунам и попечителям, являющимся гражданами Республики Абхазия либо являющимся иностранными гражданами, постоянно либо временно проживающими на законных основаниях в Республике Абхазия, при условии предъявления:

- действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Республикой Абхазия в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Республики Абхазия и Указами Президента Республики Абхазия;

- документов (копий документов), подтверждающих степень родства, (установления опекунства или попечительства);

- копий документов, подтверждающих временное либо постоянное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Абхазия;

- документа, выданного медицинским учреждением Российской Федерации не позднее 3-х календарных дней до въезда данного лица, подтверждающего проведение теста - исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом.

До 21 июля продлевается круглосуточное дежурство медицинских бригад Минздрава и МЧС в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу.

До 21 июля также запрещается деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.