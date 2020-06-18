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Абхазия Информ

С 1 ПО 15 ИЮЛЯ РОССИЙСКО-АБХАЗСКУЮ ГРАНИЦУ ПЕРЕСЕКЛИ 6 225 ЧЕЛОВЕК

Новости Среда, 15 июля 2020 14:14
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С 1 ПО 15 ИЮЛЯ РОССИЙСКО-АБХАЗСКУЮ ГРАНИЦУ ПЕРЕСЕКЛИ 6 225 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 15 июля 2020. Абхазия-Информ. С 1 по 15 июля российско-абхазскую границу пересекли 6 225 человек. Об этом агентству «Абхазия-Информ» сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

Среди пересекших границу: 797 водителей осуществляющих грузоперевозки, 1 322 военнослужащих и 3 908 граждан Абхазии.

Кроме того, в Абхазию заехало 198 граждан России. Все они предоставляют справки о причинах въезда в республику (уход за больными, похороны и др.)

«По-прежнему у всех приехавших измеряется температура и фиксируются паспортные данные. Потом все это передается в Минздрав и правоохранительные органы по месту жительства», – подчеркнул министр.

Сегодня распоряжением президента Аслана Бжания режим ограничений на государственной границе Абхазии продлен до 21 июля.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 15 июля 2020 14:17

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