С 1 ПО 15 ИЮЛЯ РОССИЙСКО-АБХАЗСКУЮ ГРАНИЦУ ПЕРЕСЕКЛИ 6 225 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 15 июля 2020. Абхазия-Информ. С 1 по 15 июля российско-абхазскую границу пересекли 6 225 человек. Об этом агентству «Абхазия-Информ» сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.
Среди пересекших границу: 797 водителей осуществляющих грузоперевозки, 1 322 военнослужащих и 3 908 граждан Абхазии.
Кроме того, в Абхазию заехало 198 граждан России. Все они предоставляют справки о причинах въезда в республику (уход за больными, похороны и др.)
«По-прежнему у всех приехавших измеряется температура и фиксируются паспортные данные. Потом все это передается в Минздрав и правоохранительные органы по месту жительства», – подчеркнул министр.
Сегодня распоряжением президента Аслана Бжания режим ограничений на государственной границе Абхазии продлен до 21 июля.