Сухум. 15 июля 2020. Абхазия-Информ. С 1 по 15 июля российско-абхазскую границу пересекли 6 225 человек. Об этом агентству «Абхазия-Информ» сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

Среди пересекших границу: 797 водителей осуществляющих грузоперевозки, 1 322 военнослужащих и 3 908 граждан Абхазии.

Кроме того, в Абхазию заехало 198 граждан России. Все они предоставляют справки о причинах въезда в республику (уход за больными, похороны и др.)