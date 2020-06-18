АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С РУСЛАНОМ ХАШИГ

«Это хорошая новость не только для абхазских журналистов, но и для всего нашего народа. Работа по вступлению в МФЖ проводилась в течение двух лет. Хочу отметить роль Владимира Соловьева и Тимура Шафира, руководства Союза журналистов России, которые непосредственно оказывали нам помощь в этом вопросе», – сказал Руслан Хашиг.

Аслан Бжания поздравил абхазских журналистов с таким событием.

«Я не сомневался в том, что такое событие произойдет. В Союзе журналистов – профессионалы своего дела. Хочу выразить надежду, что все эти качества, талант и усилия будут идти на благо общества и гражданам Абхазии», – сказал президент Абхазии.

Он отметил, что накануне разговаривал по телефону с Т.Шафиром.

«Я с ним лично знаком. Он любит и поддерживает нашу страну», – сказал Аслан Бжания.

Руслан Хашиг передал ему приглашение на Форум Союза журналистов России, который пройдет в Сочи с 21 по 26 сентября 2020 года. В рамках этого форума традиционно проводятся «Дни Абхазии», куда приглашается президент Республики Абхазия.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития СМИ республики.