ИСТОРИКИ АРКАДИЙ ДЖОПУА И ВАЛЕНТИН НЮШКОВ ПОДГОТОВИЛИ К ИЗДАНИЮ КНИГУ «АПСУА БААГУАРА ДУ – ВЕЛИКАЯ АБХАЗСКАЯ СТЕНА»

Тайна Абхазской стены, различные версии её происхождения не раз становились темами для многих передач и телефильмов на российских телеканалах и в YouTube.

Кроме китайской стены протяженностью более 1000 км, в мире известны еще два таких сооружения. Великая Горганская стена находится на территории Ирана, ее длина около 200 км. На третьем месте Великая Абхазская стена протяженностью в 160 км. Великая Абхазская стена – это руинированное оборонительное сооружение, происхождение которого по сей день является загадкой для современной археологии.

«Еще со времён французского путешественника первой половины XIX в. Дюбуа де Монпере (1798-1850) по сей день специалисты, краеведы, любители гадают, кому и зачем понадобилось строить это внушительную постройку? Когда была воздвигнута стена и сколько времени строилась? Соответственно, появились разные версии и гипотезы, в частности, когда могла быть была построена Великая Абхазская стена. Абхазы её называют - Апсуа баагуара ду. Были высказаны предположения о времени её строительства - от периода древнегреческой колонизации до XVII в. н.э.», - сказал в беседе с корр. «Абхазия-Информ» историк Валентин Нюшков.

Существует несколько версий расположения стены. По одной версии, стена протянулась от устья р. Кяласур по горам и ущельям Абхазии предположительно до поселка Анаклия в устье реки Ингур; по другой – от Ткуарчала, вдоль реки Аалдзга до г. Очамчыра. На деле, при протяженности в 160 км основная оборонительная линия Великой Абхазской стены составляет около 58 км.

Более точно о происхождении стены историки сказать пока не могут. Изучением этого фортификационного сооружения занимались квалифицированные исследователи.

Краевед Иосиф Адзинба (1901-1942) первым в 30-х гг. XX столетия прошёл вдоль стены, зафиксировав её архитектурные объекты, и составил план карты. После него уже в 60-ых годах изучением стены занимался Лев Соловьёв (1894-1973), описавший 90 башен. Около 100 км стены прошёл историк и археолог Юрий Воронов (1941-1995) от башни №1 (Приморской) до Ткуарчала, впервые нанеся ее всю на карту вместе с 279 планами башен.

После него стену тем же маршрутом, но дальше, минуя разрозненные башни до реки Ингур прошёл Аркадий Джопуа и по её правобережью спустился к морю.

Российский археолог Галина Требелева (Институт археологии РАН) дала точную локализацию местонахождения всех объектов Великой Абхазской стены с помощью GPS-координат.

С 90-х гг. XX века исследованием сооружений Абхазской стены занимались специалисты-археологи Юрий Воронов, Олег Бгажба, Аркадий Джопуа, Гарри Сангулия. Историки постарались собрать обширный материал, охватывающий временной промежуток от раннего до позднего средневековья.

В монографии Галины Требелевой «Великая Абхазская (Келасурская) стена. Результаты исследований» (2019 г.) сооружение стены датирует VI в. н.э. Химический анализ состава связующего раствора, взятого на разных участках стены, дал интересные результаты.

По словам Нюшкова, интерес к Великой Абхазской стене не спадает.

«Мы с моим коллегой не могли не обратить внимание на уникальный объект археологии. Аркадий Джопуа вначале 90-х гг. работал над диссертацией по этой теме», - сказал Нюшков.

Джопуа и Нюшков провели разведывательные научные работы у башни №1 в районе села Мархяул (Гульрипшский район), вдоль линии стены на участке Гуада – Аймара - Отап (Очамчырский район). Не везде сохранены стены, во многих местах башни снесены.

«Визуальный осмотр показал, что одни башни были построены на скорую руку, другие возведены более основательно с фундаментом», - сказал собеседник агентства.

При строительстве стены большое внимание уделялось заграждению выходов из ущелья, по которым шли тропы из долины Кодора. От реки Мыку число оборонительных сооружений значительно сокращается и в районе Ткуарчала их почти не видно. Очевидно, памятник использовался в разное время вплоть до начала XIX в.

«Материалы для книги «Апсуа баагуара ду – Великая Абхазская стена» мы с Аркадием Джопуа подготовили на основе наших собственных исследований, а также изучения мнения других учёных, занимавшихся этой проблематикой», - сказал Нюшков.

Историк подчеркнул, что параллельно с ними Великую Абхазскую стену с 2019 г. при поддержке археолога, академика Олега Бгажба исследуют молодые археологи, научные сотрудники АбИГИ и Абхазского Госмузея Шандор Кайтан, Дмитрий Авидзба и Дмитрий Счастный. Проект «Тайна Великой Абхазской стены» реализуется при поддержке фонда «Амшра».

Эти археологические изыскания также пополнят базу данных по стене. Историки Аркадий Джопуа и Валентин Нюшков желают своим молодым коллегам успехов в исследовании Великой Абхазской стены.