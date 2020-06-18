3 АВГУСТА СТАРТУЕТ XXVII ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ
Сухум. 16 июля 2020. Абхазия-Информ. 3 августа стартует чемпионат Абхазии по футболу, сообщает Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту.
Футбол в Абхазии всегда был популярным и массовым видом спорта. Он имеет богатую историю, а абхазская школа футбола была одной из лучших в Советском Союзе. Да и сейчас Абхазия не перестает удивлять футбольными талантами.
Несмотря на то, что абхазский футбол имеет такие славные традиции, у него есть и трудности. Впервые из-за проблем с финансированием клубов, в 2019 году произошел срыв XXVII чемпионата и Кубка страны по футболу, который проводился регулярно.
Благодаря инициативе нового председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Джемала Губаза и при поддержке руководства страны, несмотря на сложившуюся тяжелую финансовую ситуацию в стране из-за пандемии, предприняты необходимые шаги для возобновления чемпионата Абхазии по футболу.
«Выражаю благодарность руководству Республики Абхазия в лице Президента Аслана Бжания и премьер-министра Александра Анкваба, - сказал Джемал Губаз. - Приобретение экипировки и инвентаря – это неоценимая помощь для наших клубов. Это дает возможность нашим командам полноценно участвовать в чемпионате страны».
По словам Джемала Губаза, в ближайшее время команды, участвующие в чемпионате Абхазии, будут обеспечены всем необходимым.
XXVII чемпионат Республики Абхазия по футболу стартует 3 августа. В нем примут участие 7 команд – «Нарт» (Сухум), «Динамо» (Сухум), «Гагра» (Гагра), «Рица» (Гудаута), «Афон» (Новый Афон), «Ерцаху» (Очамчыра) и «Самурзакан» (Гал).
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