3 АВГУСТА СТАРТУЕТ XXVII ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ

Сухум. 16 июля 2020. Абхазия-Информ. 3 августа стартует чемпионат Абхазии по футболу, сообщает Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту.

Футбол в Абхазии всегда был популярным и массовым видом спорта. Он имеет богатую историю, а абхазская школа футбола была одной из лучших в Советском Союзе. Да и сейчас Абхазия не перестает удивлять футбольными талантами.

Несмотря на то, что абхазский футбол имеет такие славные традиции, у него есть и трудности. Впервые из-за проблем с финансированием клубов, в 2019 году произошел срыв XXVII чемпионата и Кубка страны по футболу, который проводился регулярно.