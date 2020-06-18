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В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
июля 07 2020
В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОДПИСАЛ ДВА РАСПОРЯЖЕНИЯ О КАДРОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ

Новости Четверг, 16 июля 2020 17:18
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Сухум. 16 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил Инала Хишба начальником Экспертного управления Администрации Президента РА. Соответствующее расапоряжение было подписано сегодня, 16 июля.

Распоряжением главы государства   начальником Управления протокола Администрации Президента  назначена  Инна Аджинджал.   

Прочитано 59 раз Последнее изменение Четверг, 16 июля 2020 21:49

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