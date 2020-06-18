АСЛАН БЖАНИЯ ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О КАДРОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ
Новости Четверг, 16 июля 2020 17:18
Сухум. 16 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил Инала Хишба начальником Экспертного управления Администрации Президента РА. Указ об этом подписан сегодня, 16 июля.
Указом президента начальником Управления протокола Администрации Президента назначена Инна Аджинджал.
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