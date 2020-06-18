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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О НАЗНАЧЕНИЯХ

Новости Четверг, 16 июля 2020 17:18
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Сухум. 16 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил Инала Хишба начальником Экспертного управления Администрации президента РА. Указ об этом подписан сегодня, 16 июля.

ххх

Еще одним Указом, Инна Аджинджал назначена начальником Управления протокола Президента Республики Абхазия.

 

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 16 июля 2020 17:27

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