АСЛАН БЖАНИЯ ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О НАЗНАЧЕНИЯХ
Новости Четверг, 16 июля 2020 17:18
Сухум. 16 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил Инала Хишба начальником Экспертного управления Администрации президента РА. Указ об этом подписан сегодня, 16 июля.
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Еще одним Указом, Инна Аджинджал назначена начальником Управления протокола Президента Республики Абхазия.
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