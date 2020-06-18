СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
Сухум. 16 июля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 16 июля следующая.
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 140 гражданин, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден.
Всего с начала противоэпидемических мероприятий на COVID-19 в Абхазии на сегодняшний день протестировано 2442 пациента по ПЦР – диагностике и 231 на определение антител.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.
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