СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Сухум. 16 июля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 16 июля следующая.

За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 140 гражданин, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден.

Всего с начала противоэпидемических мероприятий на COVID-19 в Абхазии на сегодняшний день протестировано 2442 пациента по ПЦР – диагностике и 231 на определение антител.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.