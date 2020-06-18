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Абхазия Информ

СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Новости Четверг, 16 июля 2020 18:06
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Сухум. 16 июля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 16 июля следующая. 

За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 140 гражданин, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. 

Всего с начала противоэпидемических мероприятий на COVID-19 в Абхазии на сегодняшний день протестировано 2442 пациента по ПЦР – диагностике и 231 на определение антител.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.

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