АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЯ О КАДРОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ
Новости Четверг, 16 июля 2020 18:53
Сухум. 16 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб подписал ряд распоряжений о назначениях на должности:
- Энвер Владимирович Ажиба назначен главным редактором республиканского государственного учреждения «Редакция газеты «Апсны»;
- Даур Капитонович Начкебия - директором Абхазского государственного издательства;
- Тимур Леонидович Дзыба - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по экологии;
- Мурман Отарович Соломко - первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по экологии;
- Мирон Рауфович Кварацхелия - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию;
- Роланд Русланович Ратия - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию;
- Дмитрий Леонидович Осия - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию;
- Дмитрий Шаликович Хагуш - заместителем министра сельского хозяйства;
- Артуш Камович Сарибекян - заместителем министра сельского хозяйства;
- Геннадий Иванович Джопуа - заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру;
- Зураб Михайлович Отырба - заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру.
Распоряжением Кабинета Министров Дмитрий Вианорович Гварамия освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя министра просвещения.
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