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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЯ О КАДРОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ

Новости Четверг, 16 июля 2020 18:53
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЯ О КАДРОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ

Сухум. 16 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб подписал ряд распоряжений о назначениях на должности:

  • Энвер Владимирович Ажиба назначен главным редактором республиканского государственного учреждения «Редакция газеты «Апсны»;
  • Даур Капитонович Начкебия  -  директором Абхазского государственного издательства;
  • Тимур Леонидович Дзыба  - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по экологии;
  • Мурман Отарович Соломко  -  первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по экологии;
  • Мирон Рауфович Кварацхелия  -  заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию;
  • Роланд Русланович Ратия  -  заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию;
  • Дмитрий Леонидович Осия  - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию;
  • Дмитрий Шаликович Хагуш  - заместителем министра сельского хозяйства;
  • Артуш Камович Сарибекян  - заместителем министра сельского хозяйства;
  • Геннадий Иванович Джопуа  - заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру;
  • Зураб Михайлович Отырба  -  заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру.

Распоряжением Кабинета Министров Дмитрий Вианорович Гварамия освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя министра просвещения.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 16 июля 2020 19:42

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