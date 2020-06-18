«ПОСЛЫ ДОБРОЙ ВОЛИ АБХАЗИИ» ПРОДОЛЖАТ ГУМАНИТАРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБНОВЛЕННОМ СОСТАВЕ

Милана Хашба выразила благодарность всем послам предыдущего состава за активную деятельность в благотворительных, гуманитарных акциях, проводимых в поддержку Абхазии.

В организацию, созданную по инициативе Инала Ардзинба в 2017 г., входят государственные и общественные деятели Абхазии и России. Состав «Послов доброй воли» меняется раз в три года.

Сухум. 17 июля 2020. Абхазия-Информ. Общественная организация «Послы доброй воли Абхазии» продолжает свою гуманитарную деятельность в обновленном составе. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в Sputnik Абхазия сопредседатель социальной платформы "Будущее Абхазии" движения «Послы доброй воли Абхазии» Милана Хашба.

Она рассказала, что уже составлена программа ряда мероприятий, которые будут проводиться совместно с Администрацией г. Сухум. Так, 25 июля «Послы доброй воли Абхазии» инициируют проведение субботника в Сухуме. В августе состоятся благотворительные спортивные мероприятия - футбольный матч и забег.

Средства, вырученные во время этих акций, будут направлены на помощь больным детям и нуждающимся семьям.

«Одним из приоритетных направлений деятельности движения является популяризация абхазского языка и культуры», - отметила Милана Хашба и представила новых послов - поэта Анатолия Лагулаа и актера Кесоу Хагба.

К запуску готово электронное пособие-приложение «Апсуара» на русском и абхазском языках, разработанное поэтом Анатолием Лагулаа.

"В качестве Посла доброй воли, да и вообще как поэт, я стараюсь помогать молодым начинающим абхазским поэтам. Пособие по абхазским традициям я уже сдал. Сейчас оно переводится на русский язык, потом электронное приложение будет доступно всем гаджетам. Я уверен, что совокупность морально-этических норм поведения, сложившихся в результате длительного исторического процесса развития народа будет интересна пользователям, - рассказал редактор журнала "Алашара" Анатолий Лугалаа.

Посол доброй воли Абхазии Кесоу Хагба, представляя свою роль в организации, рассказал о том, как он начинал заниматься различными гуманитарными акциями еще 30 лет назад.

«Так получилось, что и в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. я занимался гуманитарной деятельностью. Привез с Украины 25 вагонов гуманитарного груза. Мне помогали мои друзья в Украине во время войны и после нее. Тогда мы занимались не только доставкой гуманитарного груза, но и продвижением имиджа Абхазии в сфере культуры. Несмотря на экономическую блокаду в первые послевоенные годы по моей инициативе и помощи друзей удавалось организовать гастроли труппы Абхазского драмтеатра им. С. Чанба в Москву, Киев, Белоруссию, Швейцарию. Мы участвовали в достаточно престижных театральных фестивалях, несмотря на то, что у нас были т.н. «советские» паспорта, выданные в Гудауте. Это всё и было гуманитарными проектами в сфере культуры", - сказал Хагба.

Он подчеркнул, что его друзья - журналисты искренне и по доброй воле много помогали Абхазии, старались это делать бескорыстно, с любовью к стране, и к ее народу. Такой была Ольга Дубинская, немец Ойген Краммик и многие другие. Сегодня среди них есть и те, для кого Абхазия стала родным домом.

«Занимаясь гуманитарными акциями, я понял, что многое можно сделать через простые человеческие взаимоотношения и в экономике, и в политике. Думаю, что нет сильнее отношений, если они скреплены человеческими контактами и дружбой», - подчеркнул Кесоу Хагба.

Актер намерен в качестве Посла доброй воли Абхазии поддерживать молодых людей, которые готовы связать свою жизнь с культурой и искусством.

В новый состав Послов доброй воли вошли 20 человек. Десять от Абхазии и столько же от РФ.

От абхазской стороны Послами доброй воли Абхазии стали: глава администрации Сухума Беслан Эшба, министр иностранных дел Даур Кове, актер, заслуженный артист Абхазии Кесоу Хагба, певица Милена Барциц, поэт, главный редактор журнала "Алашара" Анатолий Лагулаа, министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, поэтесса Гунда Сакания, предприниматель Аляс Гвазава, теннисистка Амина Аншба, сотрудник Администрации Президента РА Артур Чакрян.

Послами доброй воли Абхазии с российской стороны стали: уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, руководитель Федерального агентства по делам молодежи России Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов, народный артист России Николай Басков, певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, председатель Молодежного парламента Госдумы Мария Воропаева, "Мисс Вселенная", телеведущая Оксана Федорова, меценат Константин Голощапов.