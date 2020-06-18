ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИВЕТСТВОВАЛ НОВЫЙ СОСТАВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ «ПОСЛЫ ДОБРОЙ ВОЛИ АБХАЗИИ»

Сухум. 17 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания приветствовал новый состав благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии.

«Послы доброй воли Абхазии» стали сообществом друзей Абхазии в России. Мы рады, что известные и уважаемые люди помогают нашей стране развиваться. Вы всегда можете рассчитывать на наше искреннее отношение и гостеприимство. Мы благодарны всем за поддержку и приглашаем посетить нашу Абхазию», - отмечается в приветствии президента.

Глава государства также выразил благодарность всем участникам движения «Послы доброй воли Абхазии» предыдущего состава.