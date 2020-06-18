 

В мире

«СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЗДРАВОМ УМЕ, КОТОРЫЙ ПОШЕЛ БЫ ЧИТАТЬ САЙТ РОССОТРУДНИЧЕСТВА»
июля 13 2020

«СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЗДРАВОМ УМЕ, КОТОРЫЙ ПОШЕЛ БЫ ЧИТАТЬ САЙТ РОССОТРУДНИЧЕСТВА»

Новый глава агентства Евгений Примаков — о «мягкой силе», бренде президента и бессмысленной показухе Российская…
В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
июля 07 2020
В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ
июля 07 2020
АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИВЕТСТВОВАЛ НОВЫЙ СОСТАВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ «ПОСЛЫ ДОБРОЙ ВОЛИ АБХАЗИИ»

Новости Пятница, 17 июля 2020 17:30
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИВЕТСТВОВАЛ НОВЫЙ СОСТАВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ «ПОСЛЫ ДОБРОЙ ВОЛИ АБХАЗИИ»

Сухум. 17 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания приветствовал новый состав благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии.

«Послы доброй воли Абхазии» стали сообществом друзей Абхазии в России. Мы рады, что известные и уважаемые люди помогают нашей стране развиваться. Вы всегда можете рассчитывать на наше искреннее отношение и гостеприимство. Мы благодарны всем за поддержку и приглашаем посетить нашу Абхазию», - отмечается в приветствии президента.

Глава государства также выразил благодарность всем участникам движения «Послы доброй воли Абхазии» предыдущего состава.

«Вами проведено множество важных социальных, культурных, спортивных акций, мероприятий, нацеленных на развитие абхазского языка и поддержание серьезного имиджа Абхазии на международной арене», - говорится в приветствии.

Бжания особо отметил роль в развитии движения «Послы доброй воли Абхазии» соотечественника, действительного государственного советника России Инала Ардзинба.

Президент пообещал, что руководство Абхазии всегда будет оказывать максимальную поддержку всем благим начинаниям «Послов доброй воли Абхазии» нового состава.

Движение «Послы доброй воли Абхазии объединяет заслуженных общественных и государственных деятелей, спортсменов и артистов Республики Абхазия и Российской Федерации.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 17 июля 2020 17:39

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « FAO И USAID ПРЕДОСТАВИЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ ПОЛЕВЫМ ШКОЛАМ ФЕРМЕРОВ В АБХАЗИИ В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЪЕКТАМ ОТДЫХА В СЛУЧАЕ ОТКРЫТИЯ ГРАНИЦЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.