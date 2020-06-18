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Абхазия Информ

В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЪЕКТАМ ОТДЫХА В СЛУЧАЕ ОТКРЫТИЯ ГРАНИЦЫ

Новости Пятница, 17 июля 2020 18:14
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В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЪЕКТАМ ОТДЫХА В СЛУЧАЕ ОТКРЫТИЯ ГРАНИЦЫ

Сухум. 17 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и главными санитарными врачами республики и ряда регионов Людмилой Скорик, Ингой Чанба и Аллой Беляевой, на котором обсуждался проект Рекомендации по организации работы объектов отдыха в случае открытия границы для туристов в условиях сохранения риска распространения COVID-19.

«Правила Рекомендации должны быть выполнимыми в наших условиях. При этом на объектах отдыха должны соблюдаться элементарные санитарные правила», - считает Александр Анкваб.

Он напомнил, что на днях в Абхазию прибудут коллеги из Минздрава России и Роспотребнадзора для ознакомления с эпидемиологической ситуацией в республике.

Александр Анкваб напомнил участникам совещания, что после подписания Рекомендация будут передана в Министерство туризма Абхазии для последующей рассылки документа в объекты отдыха для проведения необходимых организационных мероприятий.

В свою очередь Тамаз Цахнакия проинформировал премьер-министра о состоявшемся разговоре с врио министра здравоохранения России (первым замминистра) Игорем Каграманяном и министром здравоохранения Краснодарского края Евгением Филипповым на предмет оказания практической помощи Минздраву Абхазии.

По словам Цахнакия, российские коллеги, в случае необходимости, намерены оказать поддержку специалистами, препаратами, расходными материалами и разработать маршрутизацию возможных больных ковидом.

Глава правительства еще раз предупредил министра и главных санитарных врачей о необходимости постоянного мониторинга ситуации в республике.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 17 июля 2020 18:26

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