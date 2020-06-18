В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЪЕКТАМ ОТДЫХА В СЛУЧАЕ ОТКРЫТИЯ ГРАНИЦЫ
Сухум. 17 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и главными санитарными врачами республики и ряда регионов Людмилой Скорик, Ингой Чанба и Аллой Беляевой, на котором обсуждался проект Рекомендации по организации работы объектов отдыха в случае открытия границы для туристов в условиях сохранения риска распространения COVID-19.
«Правила Рекомендации должны быть выполнимыми в наших условиях. При этом на объектах отдыха должны соблюдаться элементарные санитарные правила», - считает Александр Анкваб.
Он напомнил, что на днях в Абхазию прибудут коллеги из Минздрава России и Роспотребнадзора для ознакомления с эпидемиологической ситуацией в республике.
Александр Анкваб напомнил участникам совещания, что после подписания Рекомендация будут передана в Министерство туризма Абхазии для последующей рассылки документа в объекты отдыха для проведения необходимых организационных мероприятий.
В свою очередь Тамаз Цахнакия проинформировал премьер-министра о состоявшемся разговоре с врио министра здравоохранения России (первым замминистра) Игорем Каграманяном и министром здравоохранения Краснодарского края Евгением Филипповым на предмет оказания практической помощи Минздраву Абхазии.
По словам Цахнакия, российские коллеги, в случае необходимости, намерены оказать поддержку специалистами, препаратами, расходными материалами и разработать маршрутизацию возможных больных ковидом.
Глава правительства еще раз предупредил министра и главных санитарных врачей о необходимости постоянного мониторинга ситуации в республике.
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