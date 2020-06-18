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Абхазия Информ

МИХАИЛ ЛОГУА НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»

Новости Пятница, 17 июля 2020 20:19
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МИХАИЛ ЛОГУА НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»

Сухум. 17 июля 2020. Абхазия-Информ. Михаил Логуа назначен генеральным директором РУП «Черноморэнерго». Приказ об этом подписан сегодня вице-премьером, министром экономики Республики Абхазия Кристиной Озган .

Михаил Валерьевич Логуа родился 27 июля 1970 года в Сухуме.

В 1987 году окончил среднюю школу № 10.

С 1987 по 1995 годы обучался на факультете «Перевозки. Экономика. Управление» в Московском автомобильно-дорожном институте (МАДИ).

В 1992-1993 годах – участник Отечественной войны народа Абхазии. Награждён медалью «За отвагу».

С 1995 по 1997 годы работал в коммерческих структурах в Москве.

С 1997 по 2003 год работал в аппарате Кабинета Министров Республики Абхазия референтом отдела административных и правоохранительных органов, старшим референтом экономического отдела, начальником экономического отдела.

С 2003 по 2004 годы работал начальником финансово-экономического отдела Администрации Гульрипшского района.

С 2004 по 2005 годы работал первым заместителем главы Администрации Гульрипшского района.

С 2005 по 15 декабря 2011 года – глава Администрации Гульрипшского района.

С 2009 года – студент заочного отделения Российской Академии государственной службы при Президенте РФ по специализации «Политико-административное управление».

На выборах президента Абхазии 26 августа 2011 году – кандидат в вице-президенты Абхазии. Баллотировался в паре с кандидатом в президенты Александром Анквабом.

26 августа 2011 – Анкваб и Логуа одержали победу на выборах уже в первом туре с результатом 54,86 % голосов.

25 декабря 2013 года Логуа подал в отставку с поста вице-президента.

С 2014 по 2017 годы работал в коммерческих структурах в г. Москве.

С 2017 года по настоящее время  - руководитель Фонда им. С.В. Багапш.

Женат, отец троих детей.

Прочитано 19 раз Последнее изменение Пятница, 17 июля 2020 21:00

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