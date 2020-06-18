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Абхазия Информ

РУСЛАН ТВАНБА НАЗНАЧЕН ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ГОСКОМПАНИИ «АПСНЫРГЫЛАРА»

Новости Пятница, 17 июля 2020 20:27
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РУСЛАН ТВАНБА НАЗНАЧЕН ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ГОСКОМПАНИИ «АПСНЫРГЫЛАРА»

Сухум. 17 июля 2020. Абхазия-Информ. Руслан Тванба назначен генеральным директором Государственной компании «Апсныргылара». Приказ об этом подписан сегодня вице-премьером, министром экономики Республики Абхазия Кристиной Озган.

Тванба Руслан Рауфович родился 17 ноября 1956 г. в с. Дурипш Гудаутского района  Абхазской АССР.

В 1973 году окончил Дурипшскую школу.

С 1977 по 1979 проходил военную службу в Вооруженных силах СССР.

В 1982 году окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство".

С 1982 по 1985 годы работал в Управлении производственно-технической комплектации треста № 6 заместителем инженера отдела комплектации.

С 1985 по 1989 годы работал в Комбинате производственных предприятии общестроительного треста №6 МС ГССР.

С 1989 по 1993 годы работал заместителем начальника производства в Управлении крупноблочного домостроения №1 треста «Абхазстрой» РНППСО «Грузпромгражданстроя».

С 1993 по 1999 годы - начальник производства завода железобетонных изделии №2.

С 1999 по 2010 занимал должность директор завода железобетонных изделии №2 (с 2007 года Унитарное предприятие «Сухумстрой»);

С 2010 по 2015 годы занимал должность генерального директора ГК «Апсныргылара».

Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992 -1993 гг. Имеет награды.

Женат, отец двоих детей.

Прочитано 19 раз Последнее изменение Пятница, 17 июля 2020 20:57

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