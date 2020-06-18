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Абхазия Информ

КОЛЛЕКТИВУ ГОСКОМИТЕТА ПО СВЯЗИ, МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ И ЦИФРОВОМУ РАЗВИТИЮ ПРЕДСТАВИЛИ ТРЕХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЕДОМСТВА

Новости Пятница, 17 июля 2020 22:44
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КОЛЛЕКТИВУ ГОСКОМИТЕТА ПО СВЯЗИ, МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ И ЦИФРОВОМУ РАЗВИТИЮ ПРЕДСТАВИЛИ ТРЕХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЕДОМСТВА

Сухум. 17 июля 2020. Абхазия-Информ. Сегодня коллективу Государственного комитета РА по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию представили трех заместителей руководителя ведомства.

В четверг, 16 июля, премьер-министр Александр Анкваб подписал распоряжения о назначении Мирона Кварацхелия,  Роланда Ратия и  Дмитрия Осия заместителями председателя Госкомитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

Представляя заместителей председателя госкомитета заместитель руководителя аппарата Кабинета министров Кристиан Бжания сказал:

«Решением Президента в структуре Кабинета министров было учреждено новое ведомство - орган государственного управления в сфере связи и массовых коммуникаций с очень широкими полномочиями. Государственный комитет возглавил Б.В. Халваш. Уже утверждено положение о государственном комитете, определены его основной функционал, цели, задачи. Поскольку задачи новые, сложные, объем работы будет колоссальным. С учётом того, что госкомитету отведена ведущая роль в продвижении новых технологий, создании электронного правительства, оказании электронных услуг населению, а также с учётом того, что цифровизация активно внедряется в такие области, как образование, медицина, социальная сфера и пр., фронт работ расширяется».

Бжания отметил, что Роланд Ратия и Дмитрий Осия не нуждаются в особом представлении, поскольку сотрудники госкомитета хорошо знают их по совместной работе.

«Реализация целей и задач, которые стоят перед госкомитетом, сопряжена с необходимостью параллельного формирования правовой базы. Соответственно, это направление будет одним из важнейших в вашей деятельности», - отметил Бжания. 

Представляя Мирона Кварацхелия, Бжания назвал его одним из опытнейших работников в сфере СМИ, долгое время работавшим одним из руководителей Абхазской гостелерадиокомпании.

«Мирон Рауфович, как мы полагаем, займется сегментом СМИ в вашем госкомитете. Рассчитываем на то, что вы все вместе будете оказывать друг другу помощь в том, чтобы наладить эффективную работу госкомитета», - сказал Бжания.

Председатель Госкомитет Беслан Халваш выразил удовлетворение назначением своих заместителей.

«Я доволен теми людьми, которые назначены на эти должности, знаю их давно. Думаю, у нас сложится хорошая рабочая обстановка. Спасибо руководству страны за оказываемое доверие и помощь, на которую мы надеемся», - сказал он.  

Заместители председателя Госкомитета выразили благодарность руководству республики за оказанное доверие и заверили в слаженной плодотворной работе.

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Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 17 июля 2020 22:56

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