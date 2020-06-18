ЮНАЯ ШАХМАТИСТКА САРИДА РАЗГРОМИЛА ВСЕХ СОПЕРНИКОВ!

Впервые турнир выиграла юная абхазская шахматистка Лаквитава Сарида Гарриевна. Она одержала победу во всех девяти из девяти возможных поединков. Сарида удивила всех участников турнира и вызвала интерес к своей персоне!

Юной шахматистке 11 лет, пять из которых она занимается шахматами. Первый тренер Сариды – инструктор ФИДЕ Отар Хурхумал и президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба сделали все возможное, чтобы она серьезно заинтересовалась шахматами. Уже через год Сарида стала побеждать на открытых республиканских шахматных турнирах среди девочек.