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Абхазия Информ

ЮНАЯ ШАХМАТИСТКА САРИДА РАЗГРОМИЛА ВСЕХ СОПЕРНИКОВ!

Новости Суббота, 18 июля 2020 13:51
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ЮНАЯ ШАХМАТИСТКА САРИДА РАЗГРОМИЛА ВСЕХ СОПЕРНИКОВ!

Сухумчанка Сарида Лаквитава стала победительницей "Летнего Кубка среди школьников"

Сухум. 18 июля 2020. Абхазия-Информ.  17 июля состоялся VI шахматный онлайн турнир в серии "Летнего Кубка среди школьников", в котором участвовали 44 любителя этой древней интеллектуальной игры. Организатор турнира – спортивная школа «Симбирск»

Впервые турнир выиграла юная абхазская шахматистка Лаквитава Сарида Гарриевна. Она одержала победу во всех девяти из девяти возможных поединков. Сарида удивила всех участников турнира и вызвала интерес к своей персоне!

Юной шахматистке 11 лет, пять из которых она занимается шахматами. Первый тренер Сариды – инструктор ФИДЕ Отар Хурхумал и президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба сделали все возможное, чтобы она серьезно заинтересовалась шахматами. Уже через год Сарида стала побеждать на открытых республиканских шахматных турнирах среди девочек.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 18 июля 2020 13:57

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