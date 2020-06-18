ЮНАЯ ШАХМАТИСТКА САРИДА РАЗГРОМИЛА ВСЕХ СОПЕРНИКОВ!
Сухумчанка Сарида Лаквитава стала победительницей "Летнего Кубка среди школьников"
Сухум. 18 июля 2020. Абхазия-Информ. 17 июля состоялся VI шахматный онлайн турнир в серии "Летнего Кубка среди школьников", в котором участвовали 44 любителя этой древней интеллектуальной игры. Организатор турнира – спортивная школа «Симбирск»
Впервые турнир выиграла юная абхазская шахматистка Лаквитава Сарида Гарриевна. Она одержала победу во всех девяти из девяти возможных поединков. Сарида удивила всех участников турнира и вызвала интерес к своей персоне!
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