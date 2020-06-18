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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ «НИКАКИХ ЦЕНТРОВ ВЛАСТИ, КРОМЕ НАРОДА И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ОРГАНОВ В СТРАНЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО И НЕ БУДЕТ»

Новости Суббота, 18 июля 2020 15:43
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АСЛАН БЖАНИЯ «НИКАКИХ ЦЕНТРОВ ВЛАСТИ, КРОМЕ НАРОДА И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ОРГАНОВ В СТРАНЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО И НЕ БУДЕТ»

Президент Аслан Бжания ознакомился с условиями несения службы бойцами ЦСН.

Сухум. 18 июля 2020. Абхазия-Информ.  Президент Абхазии, Главнокомандующий Вооруженными силами Аслан Бжания посетил сегодня Центр специального назначения СГБ РА. Главу государства сопровождали и.о. председателя СГБ Роберт Киут и депутат Парламента Рауль Лолуа.

Как сообщает пресс-служба президента, Аслан Бжания почтил память бойцов ЦСН, погибших при исполнении служебного долга.

Президент ознакомился с условиями несения службы бойцами подразделения.

Начальник Центра Джон Атумава доложил Главнокомандующему о проводимых мероприятиях по боевой подготовке, условиях несения службы, материально-техническом состоянии базы.

Аслан Бжания провел совещание с офицерским составом Центра. Президент обозначил главные задачи Центра - противодействие организованной преступности, международному терроризму и экстремизму.

«Безопасность наших граждан должна быть обеспечена. Никаких центров власти, кроме народа и уполномоченных им органов в стране быть не должно и не будет. Центр специального назначения всегда был в авангарде, и я, как глава государства намерен оказывать вам поддержку, "- сказал Аслан Бжания,

В ходе посещения Центра, президент принял участие в боевой стрельбе.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Суббота, 18 июля 2020 15:46

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