АСЛАН БЖАНИЯ «НИКАКИХ ЦЕНТРОВ ВЛАСТИ, КРОМЕ НАРОДА И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ОРГАНОВ В СТРАНЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО И НЕ БУДЕТ»
Президент Аслан Бжания ознакомился с условиями несения службы бойцами ЦСН.
Сухум. 18 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии, Главнокомандующий Вооруженными силами Аслан Бжания посетил сегодня Центр специального назначения СГБ РА. Главу государства сопровождали и.о. председателя СГБ Роберт Киут и депутат Парламента Рауль Лолуа.
Как сообщает пресс-служба президента, Аслан Бжания почтил память бойцов ЦСН, погибших при исполнении служебного долга.
Президент ознакомился с условиями несения службы бойцами подразделения.
Начальник Центра Джон Атумава доложил Главнокомандующему о проводимых мероприятиях по боевой подготовке, условиях несения службы, материально-техническом состоянии базы.
Аслан Бжания провел совещание с офицерским составом Центра. Президент обозначил главные задачи Центра - противодействие организованной преступности, международному терроризму и экстремизму.
«Безопасность наших граждан должна быть обеспечена. Никаких центров власти, кроме народа и уполномоченных им органов в стране быть не должно и не будет. Центр специального назначения всегда был в авангарде, и я, как глава государства намерен оказывать вам поддержку, "- сказал Аслан Бжания,
В ходе посещения Центра, президент принял участие в боевой стрельбе.
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