АСЛАН БЖАНИЯ «НИКАКИХ ЦЕНТРОВ ВЛАСТИ, КРОМЕ НАРОДА И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ОРГАНОВ В СТРАНЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО И НЕ БУДЕТ»

Начальник Центра Джон Атумава доложил Главнокомандующему о проводимых мероприятиях по боевой подготовке, условиях несения службы, материально-техническом состоянии базы.

Аслан Бжания провел совещание с офицерским составом Центра. Президент обозначил главные задачи Центра - противодействие организованной преступности, международному терроризму и экстремизму.

«Безопасность наших граждан должна быть обеспечена. Никаких центров власти, кроме народа и уполномоченных им органов в стране быть не должно и не будет. Центр специального назначения всегда был в авангарде, и я, как глава государства намерен оказывать вам поддержку, "- сказал Аслан Бжания,

В ходе посещения Центра, президент принял участие в боевой стрельбе.