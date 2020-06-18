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Абхазия Информ

24, 25 И 26 ИЮЛЯ ПРОЙДУТ ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ ПО БАСКЕТБОЛУ ОТРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА СТОЛИЦЫ

Новости Понедельник, 20 июля 2020 11:35
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24, 25 И 26 ИЮЛЯ ПРОЙДУТ ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ ПО БАСКЕТБОЛУ ОТРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА СТОЛИЦЫ

Сухум. 20 июля 2020. Абхазия-Информ. В выходные, во Дворце спорта им. С.В.Багапш прошли игры плей-офф отрытого первенства города Сухума по баскетболу среди юношей 2002-2005 г.р. Об этом сообщает Комитет молодежи и спорта столицы.

Команды провели по две игры между собой: Гудаута – Лицей, Спартак – Сухум, Очамчыра – Гагра. В финал четырёх, по результатам игр, прошли команды: Спартак, Гудаута, Гагра и Очамчыра.

Финальные игры пройдут 24, 25 и 26 июля. В первый день встретятся команды Спартак – Гудаута и Гагра – Очамчыра; во второй день сыграют команды Спартак – Очамчыра, Гагра – Гудаута; в третий день – Очамчыра – Гудаута и Гагра – Спартак. Начало игр в 13:00.

Открытое первенство Сухума по баскетболу стартовало 29 февраля. Из-за введённых в стране карантинных мер соревнования были приостановлены.

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